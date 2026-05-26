Najlepsze lokaty bankowe na rok. Oferta bez „haczyków” na czele

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Liderem oferta bez „haczyków”

Liderem rankingu pozostaje Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oferowane oprocentowanie wynosi – podobnie jak w kwietniu – 4,10 proc. w skali roku (w marcu było to 3,80 proc.). Bez wątpienia wabikiem tej lokaty jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych, a maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Drugą pozycję zachowała nowość sprzed miesiąca. Mowa o propozycji BNP Paribas Banku Polska – Lokata Dynamiczny Zysk. Jest to lokata progresywna z rosnącym z miesiąca na miesiąc oprocentowaniem. Średnia stawka obowiązująca dla całego okresu deponowania to 4,03 proc. w skali roku. Depozyt można zerwać wcześniej, jednak wówczas należy liczyć się z niższym oprocentowaniem. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Maksymalnie można wpłacać 40 000 zł.

Na trzecim miejscu plasują się ex aequo dwie propozycje z 4 proc. stawką. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. Z propozycji tej skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to 12 000 000 zł. Oszczędności wpłacone do tego banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów. Druga lokata z “czwórką” to Lokata terminowa od Unicredit. W tym wypadku warunkiem dodatkowym jest otwarcie konta osobistego. Za ochronę środków wpłaconych do banku odpowiada belgijski system gwarantowania depozytów. Górny limit wpłat to aż 25 000 000 zł.

Kolejne miejsca zajmują oferty z oprocentowaniem poniżej 4 proc. Czwartą pozycję zajmuje Lokata terminowa od CA Auto Banku, gdzie mamy kolejną obniżkę – z 3,90 do 3,80 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że jeszcze w marcu proponowano 4,15 proc., co dawało lokacie pozycję lidera.

Piąte miejsce zachowała Nest Lokata Nowe Środki Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 3,70 proc. w skali roku, czyli tak samo jak w kwietniu.

