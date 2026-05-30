Ten zawód Polacy poważają najmniej. Nie chodzi o polityków

Pracownia SW Research po raz szósty zapytała Polaków o to, jakim poważaniem darzą przedstawicieli różnych zawodów. W tegorocznym zestawieniu pojawiło się 56 profesji. Najnowszy ranking przynosi zmianę na pozycji lidera.

Ranking zawodów. Ratownicy wyprzedzili strażaków

Po pięciu latach z pierwszego miejsca strąceni zostali strażacy. Nowym liderem zestawienia są ratownicy medyczni, którzy cieszą się zaufaniem aż 79,6 proc. ankietowanych. Strażacy uzyskali 78,8 proc., a podium zamykają piloci samolotów pasażerskich z wynikiem 76,9 proc.

W pierwszej piątce rankingu znaleźli się jeszcze lekarze i pielęgniarki (odpowiednio 73 proc. i 69,3 proc.). – Ranking Zawodów pozostaje w dużej mierze stabilny na przestrzeni lat, co pokazuje, że społeczne hierarchie prestiżu zawodów zmieniają się powoli i są zakorzenione w trwałych wartościach – tak najnowsze wyniki rankingu komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Pierwszą dziesiątkę zestawienia uzupełniają: farmaceuta/aptekarz (63,4 proc.), profesor uniwersytetu (61,2 proc.), strażnik graniczny (60,4 proc.), górnik (58,4 proc.), a także oficer zawodowy w randze kapitana (58,3 proc.).

Kogo poważamy najmniej?

Najniżej ocenianymi profesjami są influencerzy (poważa ich jedynie 14,7 proc. respondentów), youtuberzy (16,2 proc.), a także telemarketerzy (18,1 proc.). Nieco lepiej wypadają politycy – posłowie na Sejm RP, a także eurodeputowani, których poważa odpowiednio 21,1 proc. i 22,2 proc.

– Tegoroczne zestawienie potwierdza, że Polacy najwyżej cenią zawody związane z realną odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo. Jednocześnie niskie pozycje polityków i twórców internetowych pokazują utrzymujący się deficyt zaufania wobec profesji kojarzonych z autopromocją, władzą i mniejszą „namacalnością” społecznej użyteczności – podsumowują twórcy rankingu.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-23.04.26 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1006 Polaków w wieku 16-80 lat.

Czytaj też:

Urlop na samozatrudnieniu? Bez łaski – należy się legalnieCzytaj też:

Nawet 32 dni wolnego rocznie. Zapadła decyzja w sprawie nowych urlopów