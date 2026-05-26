Nawet 32 dni wolnego rocznie. Zapadła decyzja w sprawie nowych urlopów

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje coroczny, płatny urlop wypoczynkowy. Obecnie jego wymiar zależy od stażu pracy. Osoby pracujące krócej niż 10 lat mają prawo do 20 dni wolnego, a pracownicy z co najmniej 10-letnim stażem mogą korzystać z 26 dni urlopu.

Prawo do urlopu nabywa się stopniowo. Osoba rozpoczynająca pierwszą pracę otrzymuje po każdym przepracowanym miesiącu 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby jej po roku zatrudnienia. Do stażu pracy wliczają się także wcześniejsze okresy zatrudnienia oraz lata nauki.

Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

Do okresu urlopowego można zaliczyć między innymi liceum, szkołę policealną czy studia wyższe. W przypadku ukończenia studiów wyższych do stażu pracy dolicza się 8 lat. Dzięki temu część pracowników może od razu uzyskać prawo do 26 dni urlopu.

Urlop można podzielić na części, jednak jedna z nich musi obejmować minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych. Niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok, ale trzeba je wykorzystać najpóźniej do 30 września następnego roku.

Zmiany w urlopach były przedmiotem petycji

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zajęła się propozycją zmian dotyczącą pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt przewidywał dodatkowe dni urlopu dla zatrudnionych w tej instytucji. Osoby mające obecnie prawo do 20 dni wolnego miały otrzymać dodatkowych 6 dni. Po 10 latach pracy proponowano kolejne 3 dni, a po 20 latach następne 6 dni urlopu.

Autorzy petycji argumentowali, że dodatkowy urlop miałby zachęcić młodsze osoby do pracy w PIP oraz stanowić rekompensatę za brak podwyżek wynagrodzeń. Wskazywano także na dużą odpowiedzialność i ryzyko wypalenia zawodowego wśród pracowników wykonujących zadania administracyjne i prawne.

Sejmowa komisja podjęła decyzję w sprawie urlopów

Komisja ostatecznie zdecydowała, że postulaty zawarte w petycji nie zostaną uwzględnione. Przewodniczący komisji Rafał Bochenek podkreślił, że zmiany dotyczące centralnych organów państwowych nie powinny być procedowane w trybie petycji obywatelskiej.

Stanowisko to poparł również Główny Inspektorat Pracy. Podkreślono, że potrzebna jest szeroka reforma Państwowej Inspekcji Pracy, a nie punktowe zmiany dotyczące wyłącznie dodatkowych urlopów. Tym samym prace nad petycją zostały zakończone.

