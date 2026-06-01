Trzymasz to na działce? Możesz dostać mandat i stracić swoją parcelę

Rodzinne Ogródki Działkowe mają służyć wypoczynkowi oraz uprawie warzyw i owoców. Mimo to część użytkowników traktuje swoje działki jak magazyny lub miejsca składowania niepotrzebnych przedmiotów. Takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym kar finansowych, a nawet utraty prawa do użytkowania działki.

Regulamin ROD precyzyjnie określa przeznaczenie działek oraz przedmioty, które mogą się na nich znajdować. Korzystanie z parceli niezgodnie z tymi zasadami może skutkować konfliktem z zarządem ogrodu i sankcjami wobec działkowca.

Działka ROD. Tych rzeczy nie wolno przechowywać

Do najczęstszych naruszeń należy wykorzystywanie działki jako miejsca składowania odpadów. Na terenie ROD nie można przechowywać starych mebli, elementów wyposażenia wnętrz, zużytych opon, części samochodowych, złomu, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Zabronione są również wszelkie śmieci niezwiązane bezpośrednio z użytkowaniem działki.

Materiały budowlane, takie jak cegły czy piach, mogą znajdować się na działce jedynie tymczasowo, na czas prowadzenia remontu altany. Jeśli pozostają na terenie przez długi czas bez wyraźnego celu, działkowiec może otrzymać upomnienie.

Materiały niebezpieczne pod szczególnym nadzorem

Na działkach nie wolno magazynować substancji łatwopalnych, toksycznych ani wybuchowych. Chociaż niewielka ilość paliwa potrzebna do obsługi kosiarki spalinowej jest dopuszczalna, tworzenie większych zapasów jest zabronione.

Szczególnie restrykcyjnie traktowane jest przechowywanie odpadów niebezpiecznych, takich jak azbest czy zużyte oleje silnikowe. W takich przypadkach interweniować mogą straż miejska lub Inspekcja Ochrony Środowiska, a wysokość mandatów może sięgać kilku tysięcy złotych.

Samochód i działalność gospodarcza również pod zakazem

Regulamin przypomina także, że na terenie działki nie można parkować ani garażować pojazdów mechanicznych. Zabronione jest również ich mycie oraz naprawianie. Działka ma pełnić funkcję rekreacyjną, a nie warsztatową czy parkingową.

Nie wolno także prowadzić na działce działalności gospodarczej ani przechowywać towarów przeznaczonych do sprzedaży. Ograniczenia dotyczą również hodowli zwierząt. Zabroniony jest chów świń, kóz czy krów. Wyjątek mogą stanowić gołębie, kury i króliki, jednak wymaga to zgody zarządu oraz spełnienia określonych wymogów higienicznych.

Kary mogą być bardzo dotkliwe

Jeżeli użytkownik działki mimo pisemnego wezwania nie usunie nieprawidłowości lub nadal będzie korzystał z parceli niezgodnie z regulaminem, Polski Związek Działkowców może wypowiedzieć umowę dzierżawy. Oznacza to utratę prawa do użytkowania działki. Dodatkowo za zaśmiecanie terenu i nielegalne składowanie odpadów grożą grzywny.

Zakazane na działce ROD. Polacy mogą słono zapłacić za ten błąd

