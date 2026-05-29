Gminy szykują zmiany, które odczują właściciele działek. Eksperci alarmują

Do 31 sierpnia 2026 r. wszystkie gminy w Polsce mają uchwalić plany ogólne. Nowy dokument zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i stanie się podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Eksperci podkreślają, że plan ogólny będzie oddziaływał na większą liczbę etapów procesu inwestycyjnego niż dotychczas. W praktyce jego zapisy będą wpływać na dalsze decyzje związane z możliwością realizacji inwestycji budowlanych.

Plan ogólny gminy. Dlaczego warto zgłaszać uwagi?

Zdaniem specjalistów mieszkańcy powinni interesować się dokumentem już na etapie jego przygotowywania. Reforma planowania przestrzennego z 2023 r. rozszerzyła możliwości udziału społeczeństwa w procedurze, a gminy zostały zobowiązane do przeprowadzania większej liczby form konsultacji społecznych.

Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące swoich nieruchomości. Może to mieć znaczenie m.in. w sytuacji, gdy w otoczeniu działki pojawiły się nowe budynki lub zmieniły się okoliczności wpływające na możliwość zabudowy. Po uchwaleniu planu ogólnego pozostanie już jedynie możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Brak planu może oznaczać paraliż inwestycyjny

Ekspertka zwraca uwagę, że gminy są świadome konsekwencji niedotrzymania ustawowego terminu. Tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może dojść do paraliżu inwestycyjnego.

W takiej sytuacji nie będzie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, a uchwalanie nowych planów miejscowych lub zmiana istniejących stanie się bardzo ograniczona. Bez tych dokumentów właściciel działki nie otrzyma pozwolenia na budowę.

Sam plan nie daje jeszcze prawa do budowy

Eksperci podkreślają, że samo umieszczenie działki w strefie przewidującej zabudowę nie oznacza automatycznie prawa do budowy domu. Ostateczne przeznaczenie nieruchomości zostanie określone dopiero w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na późniejszym etapie uwzględniane będą również przepisy dotyczące m.in. ochrony środowiska czy odległości od rzek i jezior. Oznacza to, że nawet działka znajdująca się w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną nie daje gwarancji uzyskania możliwości zabudowy.

Eksperci radzą, by właściciele nieruchomości na bieżąco śledzili informacje publikowane przez gminy, zwłaszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. To właśnie na etapie tworzenia planu ogólnego można jeszcze skutecznie zgłaszać swoje oczekiwania dotyczące przyszłości działki.

