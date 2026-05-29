Mamy nowego milionera. Gracz z Polski z wielkimi pieniędzmi w Eurojackpot

Piątkowe losowanie Eurojackpot znów przyniosło wielkie wygrane. Zaledwie we wtorek gracz z Czech rozbił gigantyczną kumulację, a już w piątek ponownie poszczęściło się kolejnym uczestnikom gry. Tym razem eurojackpotowy bank rozbił gracz z Norwegii, zgarniając potężną nagrodę drugiego stopnia.

Nad Wisłą także powiało wielkimi pieniędzmi. Polak znalazł się w ścisłej czołówce zwycięzców, zdobywając nagrodę trzeciego stopnia w wysokości prawie 1,4 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

W piątek, 29 maja, podczas losowania nr 673 w Eurojackpot wylosowano liczby:

3, 20, 21, 42, 49 oraz 5 i 6.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano jednak wygraną drugiego stopnia w wysokości 1 833 740,50 euro. Pieniądze trafią do gracza z Norwegii.

Podczas losowania padło również sześć nagród trzeciego stopnia, każda o wartości 172 357,40 euro. Odnotowano je w Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji i Polsce.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych tego losowania – nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 396 789,20 zł. Ponadto odnotowano jedną wygraną czwartego stopnia w wysokości 30 103,90 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

30 wygranych piątego stopnia po 1 510,00 zł

53 wygrane szóstego stopnia po 727,30 zł

63 wygrane siódmego stopnia po 551,10 zł

872 wygrane ósmego stopnia po 111,40 zł

1223 wygrane dziewiątego stopnia po 80,90 zł

2618 wygranych dziesiątego stopnia po 78,40 zł

4689 wygranych jedenastego stopnia po 53,80 zł

18 148 wygranych dwunastego stopnia po 39,40 zł

Do wygrania aż 80 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja znów rośnie. Obecnie w puli znajduje się aż 80 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 2 czerwca, między godz. 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

