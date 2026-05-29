Mamy nowego milionera. Gracz z Polski z wielkimi pieniędzmi w Eurojackpot

Piątkowe losowanie Eurojackpot znów przyniosło wielkie wygrane. Zaledwie we wtorek gracz z Czech rozbił gigantyczną kumulację, a już w piątek ponownie poszczęściło się kolejnym uczestnikom gry. Tym razem eurojackpotowy bank rozbił gracz z Norwegii, zgarniając potężną nagrodę drugiego stopnia.
Nad Wisłą także powiało wielkimi pieniędzmi. Polak znalazł się w ścisłej czołówce zwycięzców, zdobywając nagrodę trzeciego stopnia w wysokości prawie 1,4 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
W piątek, 29 maja, podczas losowania nr 673 w Eurojackpot wylosowano liczby:
3, 20, 21, 42, 49 oraz 5 i 6.
Wyniki losowania w Europie
Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano jednak wygraną drugiego stopnia w wysokości 1 833 740,50 euro. Pieniądze trafią do gracza z Norwegii.
Podczas losowania padło również sześć nagród trzeciego stopnia, każda o wartości 172 357,40 euro. Odnotowano je w Danii, Niemczech, Norwegii, Szwecji i Polsce.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z najwyższych wygranych tego losowania – nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 396 789,20 zł. Ponadto odnotowano jedną wygraną czwartego stopnia w wysokości 30 103,90 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 30 wygranych piątego stopnia po 1 510,00 zł
- 53 wygrane szóstego stopnia po 727,30 zł
- 63 wygrane siódmego stopnia po 551,10 zł
- 872 wygrane ósmego stopnia po 111,40 zł
- 1223 wygrane dziewiątego stopnia po 80,90 zł
- 2618 wygranych dziesiątego stopnia po 78,40 zł
- 4689 wygranych jedenastego stopnia po 53,80 zł
- 18 148 wygranych dwunastego stopnia po 39,40 zł
Do wygrania aż 80 mln zł
Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja znów rośnie. Obecnie w puli znajduje się aż 80 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się we wtorek, 2 czerwca, między godz. 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
