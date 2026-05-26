Mamy nowego milionera. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

Co za wieczór! Wtorkowe losowanie Eurojackpot skupiło na sobie uwagę całej Europy. Powód? Gigantyczna kumulacja sięgająca 520 mln zł, która właśnie została rozbita. 120 mln euro znalazło w końcu nowy dom za naszą południową granicą. Gracz z Czech zrobił bank, ale nie tylko on ma powody do radości.

Nad Wisłą również pojawił się nowy milioner. Polak znalazł się w ścisłej czołówce zwycięzców, zgarniając nagrodę trzeciego stopnia w wysokości prawie 1,5 mln zł.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 26 maja, podczas losowania nr 672 w Eurojackpot wylosowano liczby:

5, 11, 23, 33, 42 oraz 10 i 12.

Wyniki losowania w Europie

Losowanie przyniosło rozbicie gigantycznej kumulacji. Okrągłe 120 mln euro trafiło do gracza z Czech. Odnotowano także pięć wygranych drugiego stopnia w wysokości 4 042 351,00 euro. Trafiły one do czterech graczy z Niemiec i jednego z Norwegii. Podczas losowania padło również 18 nagród trzeciego stopnia, każda o wartości 96 939,40 euro.

Tym razem aż 15 z 24 najwyższych wygranych odnotowano w Niemczech.

Wygrane w Polsce

Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z wyższych wygranych losowania – nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 442 462,00 zł. Ponadto odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia – każda warta 19 046,20 zł.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

52 wygrane piątego stopnia po 1 261,30 zł 76 wygranych szóstego stopnia po 765,30 zł 113 wygranych siódmego stopnia po 360,00 zł 1093 wygrane ósmego stopnia po 127,50 zł 1844 wygrane dziewiątego stopnia po 87,70 zł 4986 wygranych dziesiątego stopnia po 62,30 zł 6184 wygrane jedenastego stopnia po 62,30 zł 25 390 wygranych dwunastego stopnia po 44,90 zł

Do wygrania aż 45 mln zł!

Rozbicie kumulacji nie oznacza, że nie pojawią się kolejne wielkie pieniądze. Aktualnie w puli znajduje się 45 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 29 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

Czytaj też:

Niesamowite wyniki Eurojackpot. Polak rozbił bank

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

Czytaj też:

Profesor matematyki zdradził sposób na Lotto. Chodzi o 23 kupony