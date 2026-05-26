Mamy nowego milionera. Polak zgarnia fortunę w Eurojackpot

Co za wieczór! Wtorkowe losowanie Eurojackpot skupiło na sobie uwagę całej Europy. Powód? Gigantyczna kumulacja sięgająca 520 mln zł, która właśnie została rozbita. 120 mln euro znalazło w końcu nowy dom za naszą południową granicą. Gracz z Czech zrobił bank, ale nie tylko on ma powody do radości.
Nad Wisłą również pojawił się nowy milioner. Polak znalazł się w ścisłej czołówce zwycięzców, zgarniając nagrodę trzeciego stopnia w wysokości prawie 1,5 mln zł.
Jakie liczby wylosowano?
We wtorek, 26 maja, podczas losowania nr 672 w Eurojackpot wylosowano liczby:
5, 11, 23, 33, 42 oraz 10 i 12.
Wyniki losowania w Europie
Losowanie przyniosło rozbicie gigantycznej kumulacji. Okrągłe 120 mln euro trafiło do gracza z Czech. Odnotowano także pięć wygranych drugiego stopnia w wysokości 4 042 351,00 euro. Trafiły one do czterech graczy z Niemiec i jednego z Norwegii. Podczas losowania padło również 18 nagród trzeciego stopnia, każda o wartości 96 939,40 euro.
Tym razem aż 15 z 24 najwyższych wygranych odnotowano w Niemczech.
Wygrane w Polsce
Polakom znów dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju padła jedna z wyższych wygranych losowania – nagroda trzeciego stopnia o wartości 1 442 462,00 zł. Ponadto odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia – każda warta 19 046,20 zł.
Dodatkowo w Polsce odnotowano:
- 52 wygrane piątego stopnia po 1 261,30 zł
- 76 wygranych szóstego stopnia po 765,30 zł
- 113 wygranych siódmego stopnia po 360,00 zł
- 1093 wygrane ósmego stopnia po 127,50 zł
- 1844 wygrane dziewiątego stopnia po 87,70 zł
- 4986 wygranych dziesiątego stopnia po 62,30 zł
- 6184 wygrane jedenastego stopnia po 62,30 zł
- 25 390 wygranych dwunastego stopnia po 44,90 zł
Do wygrania aż 45 mln zł!
Rozbicie kumulacji nie oznacza, że nie pojawią się kolejne wielkie pieniądze. Aktualnie w puli znajduje się 45 mln zł. Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 29 maja, między godziną 20:00 a 21:00. Wyniki będą dostępne tuż po jego zakończeniu.
Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:
- 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
- 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
- 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
- 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
- 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
- 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
- 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
- 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
- 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
- 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
- 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
- 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
- 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
- 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
- 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
- 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
- 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
- 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
- 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
- 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
- 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
- 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
- 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
- 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
- 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
- 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
- 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
- 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
- 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
- 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
- 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
- 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
- 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko
Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?
Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska, Grecja.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot
Jakie są zasady gry w Eurojackpot?
Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.
Ile można wygrać w Eurojackpot?
Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.
Kiedy odbywają się losowania?
Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.
Gdzie można zagrać w Eurojackpot?
Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.
Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?
Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.
