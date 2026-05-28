500 plus dla małżeństw? Los projektu rozstrzygnięty

W tym roku mija 10 lat od wprowadzenia programu 500 plus. Świadczenie (obecnie w wysokości 800 zł) przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. W ostatnim czasie trwały dyskusje nad wprowadzeniem swoistego 500 plus, ale tym razem dla małżeństw.

Petycja w tej sprawie trafiła do senatu. Przewidywała ona, że pieniądze trafią do par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Wysokość świadczenia miała być uzależniona właśnie od stażu:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

Małżeństwa otrzymają swoje 500 plus?

Twórca petycji przekonywał, że pary z wieloletnim stażem małżeńskim powinny otrzymywać świadczenie podobne do tzw. emerytury honorowej, która od przeszło pół wieku trafia do 100-latków (jej obecna wysokość to blisko 7 tys. zł brutto). O ile jednak świadczenie honorowe wypłacane jest miesięcznie, to premia dla małżeństw miałaby być przyznawana okresowo i jednorazowo.

Projekt skierowano do Biura Legislacyjnego Senatu, które przygotowało cztery warianty finansowe. Różniły się one wysokością wsparcia, jak i zasadami przyznania. Poza zaproponowaną w petycji propozycją, w grę wchodziło również przyznanie 5 tys. zł dla par z minimum 50-letnim stażem małżeńskim, jak również 5 tys. zł wyłącznie dla par z 50-letnim stażem.

Ostatecznie żaden z powyższych pomysłów nie przekonał senatorów. Członkowie komisji przychylili się do wniosku senator Ewy Mateckiej, która powołując się na stanowisko Ministerstwa Finansów przekonywała, że z powodu trudnej sytuacji geopolitycznej i konieczności ponoszenia innych wydatków " to nie jest czas na uruchamianie nowych świadczeń". Komisja zdecydowała o przerwaniu prac nad projektem.

Parom pozostają zatem inne formy docenienia za wieloletni związek jak m.in. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez Prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły razem co najmniej 50 lat, czy lokalne świadczenia przyznawane przez samorządy.

Z sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że pomysł przyznania świadczenia małżeństwom z wieloletnim stażem popiera 54 proc. Polaków. Finansowego wsparcia dla par nie chce 30 proc. respondentów, a niemal 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czytaj też:

Tylu seniorom odmówiono renty wdowiej. Najczęściej z jednego powoduCzytaj też:

ZUS przyspiesza wypłaty emerytur. Seniorzy dostaną pieniądze wcześniej