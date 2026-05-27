Tylu seniorom odmówiono renty wdowiej. Najczęściej z jednego powodu

Od początku 2025 roku w Polsce funkcjonuje tzw. renta wdowia. Stanowi ona połączenie dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Mówimy tu o tzw. zbiegu świadczeń.

Nie wszystkie osoby, które utraciły małżonka mogą liczyć na rentę wdowią. Aby ją uzyskać trzeba spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Dodatkowy warunek wiąże się z faktem, że suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (obecnie 1978,91 zł brutto). Po marcowej waloryzacji jest to 5 935,48 zł brutto, podczas gdy wcześniej limit ten wynosił 5 636,73 zł brutto.

Renta wdowia. Tyle wniosków w tym roku odrzucono

Szacuje się, że rentę wdowią pobiera ok. miliona seniorów. W wielu wypadkach odmówiono jednak przyznania świadczenia. – W okresie od stycznia do kwietnia 2026 roku odmówiono prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w ramach tzw. renty wdowiej dla 10,2 tys. osób – informuje „Wprost” Piotr Olewiński z biura prasowego ZUS.

Od czasu wprowadzenia świadczenia ZUS odrzucił ok. 200 tys. wniosków. Najczęstszym powodem jest przekroczenie wspomnianego progu dochodowego.

Wniosek w sprawie renty wdowiej należy złożyć w organie emerytalno-rentowym, w którym dana osoba jest uprawniona do pobierania jednego ze świadczeń. Można to zrobić osobiście w placówce, wysłać pocztą, za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

Jak wspomniano, renta wdowia stanowi połączenie dwóch świadczeń. Osoby, które straciły swojego małżonka mogą pobierać jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 15 proc. Wraz z początkiem 2027 roku nastąpi pod tym względem zmiana. W przypadku drugiego świadczenia wypłacane będzie 25 proc., co oznaczać będzie wyższe wypłaty. Szacuje się, że seniorzy pobierający obecnie rentą wdowią zyskali średnio 350 zł.

