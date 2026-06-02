Macron dziękuje słynnej polskiej firmie. „Komentarz zbędny”

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas szczytu „Choose France" w Wersalu poinformował, że firmy zagraniczne zobowiązały się do zainwestowania we Francji łącznie 93 mld euro w ramach ponad 70 projektów.

Inwestorów, którzy „wybierają Francję” Macron wymienił w serii wpisów na platformie X. Wskazał wśród nich Grupę InPost.

Macron dziękuje InPost

Francuski prezydent napisał, że „pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych”, planuje zainwestować we Francji dodatkowe 500 milionów euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy. Macron zakończył wpis po polsku — „Dziękuję!".

Do wpisu prezydenta Francji odniósł się szef InPostu Rafał Brzoska. – Dziś ogłosiliśmy że nasza inwestycja we Francji wzrośnie w najbliższym czasie z 900 M EUR do 1,4 miliarda EUR. Wzmocni to pozycjęInPost jako największego polskiego inwestora w tym kraju. Reakcja Prezydenta 7 gospodarki Świata ? Komentarz zbędny… – napisał Brzoska na platformie X.

Jak zauważa serwis Business Insider Polska, występując podczas szczytu „Choose France" Macron zwracał uwagę, że wspomniane 93 mld euro inwestycji oznacza "kilkanaście tysięcy miejsc pracy". — To owoc reform, wytrwałości, ekosystemu, który zdołaliśmy zbudować — mówił francuski prezydent, podkreślając, że na przestrzeni ostatnich lat udało się skonsolidować otoczenie sprzyjające przedsiębiorstwom.

Macron podkreślał, że Francja idzie naprzód, jeśli chodzi o szybkość realizowania projektów przemysłowych. Nazwał to „strategią Notre Dame", nawiązując do szybkiego tempa odbudowy paryskiej katedry po pożarze w 2019 roku. - Zdołaliśmy w pięć lat odbudować Notre Dame i to jest również to, co robimy na rzecz projektów biznesowych i przemysłowych — powiedział francuski prezydent.

