Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Nietypowe wyniki

Pierwsze czerwcowe losowanie Eurojackpot przyniosło spore zaskoczenie. Nie tylko nie padła główna wygrana, ale odnotowano zaledwie po jednej wygranej drugiego i trzeciego stopnia. Nad Wisłą również nie było wielkich pieniędzy.

Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce były dopiero piątego stopnia. Tradycyjnie już duży udział niemieckich graczy w najwyższych wygranych ograniczył się do jednej nagrody trzeciego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 3 czerwca, podczas losowania nr 674 w Eurojackpot wylosowano liczby:

2, 36, 38, 40, 46 oraz 7 i 8

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano tylko jedną wygraną drugiego stopnia w wysokości 1 349 165,80 euro. Pieniądze trafią do gracza z Włoch. Padła również jedna wygrana trzeciego stopnia. Odnotowano ją w Niemczech, a szczęśliwy gracz wzbogacił się o 760 866,70 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tym razem nie dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju nie padła żadna z najwyższych wygranych tego losowania. Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce były dopiero piątego stopnia.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

25 wygranych piątego stopnia po 26 114,10 zł

57 wygranych szóstego stopnia po 783,80 zł

38 wygranych siódmego stopnia po 663,90 zł

759 wygranych ósmego stopnia po 122,40 zł

985 wygranych dziewiątego stopnia po 102,90 zł

1962 wygrane dziesiątego stopnia po 94,00 zł

4192 wygrane jedenastego stopnia po 55,10 zł

15 102 wygrane dwunastego stopnia po 46,60 zł

Do wygrania aż 120 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne środki, a obecnie do wygrania jest już 120 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 5 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz

1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa

622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl

1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl

1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl

2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg

363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl

1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard

674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl

381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz

684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk

1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl

3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk

2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna

354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia

251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko

1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl

2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów

750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl

589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn

647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew

310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg

2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa

1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica

698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin

694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie

559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków

419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź

362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska

337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl

297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard

296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła

291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne

273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno

181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

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Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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