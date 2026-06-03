Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Nietypowe wyniki
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Zaskoczenie podczas losowania Eurojackpot. Nietypowe wyniki

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Eurojackpot
Eurojackpot Źródło: Shutterstock
Losowanie Eurojackpot bez głównej wygranej, ale to nie koniec niespodzianek. Sprawdź, jakie liczby padły i ile wynosi nowa kumulacja.

Pierwsze czerwcowe losowanie Eurojackpot przyniosło spore zaskoczenie. Nie tylko nie padła główna wygrana, ale odnotowano zaledwie po jednej wygranej drugiego i trzeciego stopnia. Nad Wisłą również nie było wielkich pieniędzy.

Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce były dopiero piątego stopnia. Tradycyjnie już duży udział niemieckich graczy w najwyższych wygranych ograniczył się do jednej nagrody trzeciego stopnia.

Jakie liczby wylosowano?

We wtorek, 3 czerwca, podczas losowania nr 674 w Eurojackpot wylosowano liczby:

2, 36, 38, 40, 46 oraz 7 i 8

Wyniki losowania w Europie

Losowanie nie przyniosło głównej wygranej. Odnotowano tylko jedną wygraną drugiego stopnia w wysokości 1 349 165,80 euro. Pieniądze trafią do gracza z Włoch. Padła również jedna wygrana trzeciego stopnia. Odnotowano ją w Niemczech, a szczęśliwy gracz wzbogacił się o 760 866,70 euro.

Wygrane w Polsce

Polakom tym razem nie dopisało wyjątkowe szczęście. W naszym kraju nie padła żadna z najwyższych wygranych tego losowania. Najwyższe wygrane odnotowane w Polsce były dopiero piątego stopnia.

Dodatkowo w Polsce odnotowano:

  • 25 wygranych piątego stopnia po 26 114,10 zł
  • 57 wygranych szóstego stopnia po 783,80 zł
  • 38 wygranych siódmego stopnia po 663,90 zł
  • 759 wygranych ósmego stopnia po 122,40 zł
  • 985 wygranych dziewiątego stopnia po 102,90 zł
  • 1962 wygrane dziesiątego stopnia po 94,00 zł
  • 4192 wygrane jedenastego stopnia po 55,10 zł
  • 15 102 wygrane dwunastego stopnia po 46,60 zł

Do wygrania aż 120 mln zł

Brak głównej wygranej oznacza jedno – kumulacja ponownie rośnie. Do puli trafiają kolejne środki, a obecnie do wygrania jest już 120 mln zł.

Kolejne losowanie odbędzie się w piątek, 5 czerwca, między godz. 20.00 a 21.00. Wyniki będą dostępne tuż po zakończeniu losowania.

Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 roku

Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce w 2026 roku:

  • 1 396 789,20 zł – 29 maja, Racibórz
  • 1 442 462,00 zł – 26 maja, Warszawa
  • 622 738,70 zł – 22 maja, Bałachy / lotto.pl
  • 1 197 963,30 zł – 19 maja, Parczew / lotto.pl
  • 1 804 655,60 zł – 15 maja / lotto.pl
  • 2 688 138,80 zł – 12 maja, Elbląg
  • 363 467,60 zł – 28 kwietnia, Gorzów Wielkopolski / lotto.pl
  • 1 199 173,00 zł – 24 kwietnia, Stargard
  • 674 340,70 zł – 21 kwietnia / lotto.pl
  • 381 647,20 zł – 17 kwietnia, Poznań / Bydgoszcz
  • 684 007,70 zł – 10 kwietnia, Gdańsk
  • 1 298 832,10 zł – 3 kwietnia / lotto.pl
  • 3 439 843,10 zł – 31 marca, Słupsk
  • 2 373 576,90 zł – 27 marca, Leśniakowizna
  • 354 652,30 zł – 27 marca, Biskupie-Kolonia
  • 251 244,30 zł – 24 marca, Pruszków / Kraków / Nisko
  • 1 556 851,40 zł – 20 marca / lotto.pl
  • 2 144 311,30 zł – 17 marca, Kożuchów
  • 750 563,30 zł – 13 marca / lotto.pl
  • 589 355,50 zł – 10 marca, Knyszyn
  • 647 069,50 zł – 6 marca, Pleszew
  • 310 149,90 zł – 27 lutego, Kutno / Augustów / Elbląg
  • 2 201 331,80 zł – 24 lutego, Warszawa
  • 1 725 564,80 zł – 23 stycznia, Bytom / Legnica
  • 698 985,80 zł – 20 stycznia, Wójcin
  • 694 151,90 zł – 6 lutego, Zawiercie
  • 559 602,40 zł – 3 lutego, Kraków
  • 419 695,50 zł – 20 lutego, Otwock / Łódź
  • 362 256,20 zł – 17 lutego, Gdynia / Biała Podlaska
  • 337 243,90 zł – 10 lutego, Janikowo / lotto.pl
  • 297 617,70 zł – 27 stycznia, Grójec / Stargard
  • 296 712,70 zł – 2 stycznia, Wrocław / Tomaszów Mazowiecki / Piła
  • 291 841,50 zł – 6 stycznia, Sochaczew / Błaziny Dolne
  • 273 861,70 zł – 16 stycznia, Rumia / Busko-Zdrój / Choszczno
  • 181 114,60 zł – 30 stycznia, Józefów / Konin / Podłęże / Kolsko

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Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze), Estonia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Słowenia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska i Grecja.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Eurojackpot

Jakie są zasady gry w Eurojackpot?

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby dodatkowe z 12. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba trafić wszystkie 7 liczb. Eurojackpot ma 12 stopni wygranych i uczestniczy w nim 19 krajów, w tym Polska.

Ile można wygrać w Eurojackpot?

Minimalna pula I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna 120 mln euro. Łączna pula wygranych niższych stopni obejmuje miliony euro, dzięki 12 stopniom wygranych.

Kiedy odbywają się losowania?

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy piątek o godz. 20:00 oraz w każdy wtorek o godz. 20:15.

Gdzie można zagrać w Eurojackpot?

Zakłady można składać w kolekturach LOTTO lub online za pośrednictwem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilu krajów bierze udział w Eurojackpot?

Obecnie w Eurojackpot uczestniczy 19 krajów europejskich, w tym Polska.

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Źródło: WPROST.pl / Totalizator sportowy