Rząd przypomina o ważnym terminie ws. 300 plus. Zostało niewiele czasu

– Rodzicu. Złóż wniosek o Dobry Start do końca sierpnia – dzięki temu zagwarantujesz sobie wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września – apeluje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

300 plus. Tak można złożyć wniosek o świadczenie

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada br. przez:

aplikację mZUS,

portal eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Z ostatnich danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że dotychczas złożono niespełna 2 mln wniosków na prawie 3 mln uczniów. – Blisko 2 mln wniosków na prawie 2,9 mln dzieci trafiło do ZUS. Ponad 500 mln zł już przekazaliśmy na konta rodziców – poinformował na początku sierpnia ZUS.

Przypomnijmy, że program “Dobry Start” funkcjonuje od połowy 2018 roku. Rodzice mogą ubiegać się o 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) na szkolną wyprawkę, czyli na zakup m.in. podręczników, zeszytów, czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole. Pieniądze przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Warto podkreślić, że środki nie są przyznawane na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, a także na studentów.

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł

Jak pokazuje opublikowane niedawno badanie Barometr Providenta, średni koszt wyprawki szkolnej wyniesie w tym roku 617,40 zł na jedno dziecko. To ponad dwa razy więcej niż wsparcie oferowane w ramach programu “Dobry Start”. Nie zaskakuje zatem fakt, że coraz częściej pojawiają się głosy, że świadczenie 300 plus – tak jak 500 plus – powinno zostać podniesione. W najbliższych dniach redakcja “Wprost” opublikuje wyniki sondażu w tej sprawie.

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