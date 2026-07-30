Znane świadczenie powróciło. Wypłacano już 173 mln zł

Na początku tego miesiąca wystartowała kolejna edycja programu „Dobry Start". Rodzice mogą ubiegać się o 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) na szkolną wyprawkę, czyli na zakup m.in. podręczników, zeszytów, czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.

Pieniądze przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Środki nie są natomiast przyznawane na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, a także na studentów.

Wnioski o 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada br. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie do 30 września.

Okazuje się, że choć wakacje dopiero na półmetku, wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem dokumentów w sprawie pieniędzy na szkolną wyprawkę. Z danych przekazanych „Wprost” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że tylko w pierwszym tygodniu lipca do instytucji dotarło 558,7 tys. wniosków na 818,1 tys. dzieci.

300 plus. Wypłacono niemal 173 mln zł

Z najnowszych danych ZUS wynika, że do 17 lipca wpłynęło już blisko 1,4 mln wniosków na ponad 2 mln dzieci. – Do tej pory wypłaciliśmy niemal 173 mln zł – informuje ZUS.

Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim (blisko 284 tys.), najmniej w woj. opolskim (ponad 48 tys.).

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł

Przypomnijmy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

aplikację mZUS,

portal eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

– Przed wysłaniem formularza warto sprawdzić numer PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer rachunku bankowego. Przekazujemy pieniądze wyłącznie na konto wskazane we wniosku – podkreśla ZUS.

Program „Dobry Start" obowiązuje od 2018 roku.

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