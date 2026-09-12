Afera Zondacrypto zniechęciła Polaków do kryptowalut? Liczby nie kłamią

Afera Zondacrypto od kilku tygodni nie schodzi z medialnych czołówek. Prokuratura niemal każdego dnia informuje o kolejnych postępach w śledztwie, a zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą nie słabnie.

Polacy nieufni wobec kryptowalut. Zwłaszcza najstarsi

Afera mocno podkopuje zaufanie Polaków do inwestowania w kryptowaluty. Pokazuje to najnowszy sondaż pracowni SW Research dla “Wprost”. Na pytanie: “Czy rozważa Pani/Pani inwestowanie w kryptowaluty”, aż 77 proc. ankietowanych odpowiedziało “nie”. Takie plany ma jedynie 14 proc. respondentów, a blisko co dziesiąty udzielił odpowiedzi “nie wiem”.