Znane świadczenie znów do wzięcia. Rodzicom nie trzeba dwa razy powtarzać

1 lipca br. po raz dziewiąty w historii uruchomiono program „Dobry Start". Rodzice mogą ubiegać się o 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus) na szkolną wyprawkę, czyli na zakup m.in. podręczników, zeszytów, czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.

– Rodzice mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pieniądze nie są przyznawane na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.

300 plus. Ponad pół miliona wniosków w pięć dni

Wnioski ws. 300 plus można składać od 1 lipca do 30 listopada br. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają świadczenie w wysokości do 30 września.

Choć wakacje dopiero wystartowały i wydawać by się mogło mało kto myśli już o rozpoczęciu roku szkolnego, wielu rodziców nie zwleka ze złożeniem dokumentów o świadczenie. – Liczba złożonych w okresie od 1 do 5 lipca 2026 r. wniosków o świadczenie „Dobry Start” wyniosła 558,7 tys., a liczba dzieci na które złożono wniosek wyniosła 818,1 tys. – informuje „Wprost” Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków o 300 plus na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł

Przypomnijmy, że wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

ZUS radzi, aby sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły, a także numer konta (ZUS wypłaca świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy).

Czytaj też:

Kolejna waloryzacja 800 plus jeszcze przed wyborami? Ministra rodziny zabrała głos Czytaj też:

Renta wdowia działa już rok. Od 2027 r. ważne zmiany dla seniorów