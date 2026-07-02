Kolejna waloryzacja 800 plus jeszcze przed wyborami? Ministra rodziny zabrała głos

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była w czwartek gościem Radia Zet. Jednym z tematów rozmowy była kwestia waloryzacji 800 plus. Przypomnijmy, że w ciągu dziesięcioletniej historii programu doszło do jednej podwyżki – w 2024 roku świadczenie wzrosło z 500 do 800 zł. Kolejnej raczej nie należy się spodziewać.

– 500 plus zostało podniesione do poziomu 800 plus i nie planujemy w tej chwili żadnych nowych zmian – powiedziała w audycji „Gość Radia Zet” szefowa resortu rodziny.

Dziemianowicz-Bąk o waloryzacji 800 plus

Prowadzący rozmowę Marcin Zaborski przypomniał, że Lewica postulowała w swoim programie waloryzację 800 plus każdego roku. Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę, że w programie innych partii koalicyjnych znalazły się postulaty dotyczące ograniczenia tego świadczenia.

– Jak otworzymy temat, to wyciągnie pan program innych koalicjantów i tam będzie „wprowadzenie progu dochodowego”, „likwidacja 800 plus”. Na pewno chcemy to otwierać? Nie, nie chcemy – powiedziała Dziemianowicz-Bąk. – 800 plus, tak jak funkcjonuje w tej chwili jest wartością, której warto nie naruszać – dodała.

Dopytywana czy do przyszłorocznych wyborów nie będzie waloryzacji 800 plus, ministra odpowiedziała, że „jeśli będzie to zależało od Lewicy i będzie na to przestrzeń, to będziemy rozmawiać o systemowej waloryzacji wszystkich świadczeń, nie tylko 800 plus”.

– Zmian w systemie 800 plus nie będzie, nie będzie progów, nie będzie likwidacji – podsumowała szefowa resortu rodziny.

Nowy okres świadczeniowy 800 plus

Przypomnijmy, że w poprzednim miesiącu rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. W związku z tym konieczne było złożenie nowego wniosku. Rodzice, którzy nie zrobili tego do końca czerwca, stracą pieniądze za ten miesiąc. – Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli formularz trafi do ZUS-u w lipcu, prawo do 800 plus będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka – wyjaśnia ZUS.

Obecny okres świadczeniowy 800 zakończy się 31 maja 2027 r.

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