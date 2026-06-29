Kończy się ważny termin dla rodziców. Chodzi o 800 plus

– Rodzice mają już tylko jeden dzień na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027. Termin mija 30 czerwca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

800 plus. ZUS apeluje o pośpiech

Z danych przekazanych przez instytucję wynika, że do tej pory wpłynęło 4,2 mln wniosków obejmujących 6,2 mln dzieci. Tymczasem jak podało „Wprost” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci. To oznacza, że zdecydowana większość rodziców i opiekunów złożyła już wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Osoby, które jeszcze nie dopełniły formalności, nie powinny zwlekać. Złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę świadczenia za czerwiec.

– Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli formularz trafi do ZUS-u w lipcu, prawo do 800 plus będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka – wyjaśnia ZUS.

Przypomnijmy, że osoby, które złożyły wniosek o 800 plus do końca kwietnia, zachowały ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymały je w czerwcu. W przypadku dokumentów przekazanych w maju ZUS ma czas na wypłatę do końca lipca, a przy wnioskach złożonych w czerwcu – do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożyli wnioski w maju i w czerwcu, otrzymają więc świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie: za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie trzeba będzie już pamiętać o złożeniu wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Resort rodziny pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi prawo do 800 plus będzie corocznie przedłużane na podstawie danych, którymi dysponuje ZUS. Zgodnie z założeniami rodzic lub opiekun nadal będzie musiał złożyć wniosek, ale tylko po raz pierwszy na dane dziecko.

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