800 plus do zmiany? Ważna deklaracja wiceministry rodziny

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania rządu z realizacji ustawy ws. 800 plus w 2024 roku. Wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska przypomniała, że w tamtym roku nastąpiła ważna zmiana w funkcjonującym od 2016 roku programie – wysokość świadczenia wzrosła z dotychczasowych 500 do 800 zł. – Wydatki budżetu państwa na realizację programu wyniosły w tym roku 66 mld 200 mln zł – podkreśliła wiceszefowa resortu rodziny.

Będą kolejne zmiany w 800 plus?

Warto przypomnieć, że była to druga tak istotna zmiana w historii świadczenia. Pięć lat wcześniej rozszerzono je na pierwsze dziecko. Czy należy spodziewać się kolejnych przełomowych zmian? Gajewska podkreśliła, że “na obecnym etapie są planowane zmiany w zasadach przyznawania i wypłaty świadczenia dla polskich obywateli”.

– Właściwie co kwartał komentuję różnego rodzaju pomysły polityków z różnych partii dotyczące tego, co i jak mogłoby się z tym programem dziać, więc w imieniu rządu informuję, że żadne prace w tym zakresie, żeby zmieniać wymiar tego świadczenia, nie są prowadzone. Chodzi oczywiście o ograniczanie tego świadczenia – powiedziała wiceministra rodziny.

Gdy przed dekadą 500 plus wchodziło w życie, pomysłodawcy świadczenia przekonywali, że jego celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce. Wpływ na wzrost liczby urodzeń okazał się jednak ograniczony, co przyznała dziś przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2024 roku liczba urodzeń żywych wyniosła 251 tys. i była o 20 tys. niższa niż rok wcześniej. Jednocześnie Gajewska podkreśliła, że świadczenie miało "istotny wpływ na ograniczenie ubóstwa wśród dzieci i rodzin wychowujących dzieci".

– W 2024 r. wskaźnik ubóstwa skrajnego w Polsce spadł do poziomu 5,2 proc., co oznacza poprawę o 1,4 punktu procentowego względem roku poprzedniego – podała wiceszefowa resortu rodziny.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus. Dla rodziców i opiekunów oznacza to konieczność złożenia nowego wniosku o świadczenie. Resort rodziny przypomina, że złożenie wniosku do końca tego miesiąca gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.

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