Nowe reguły 800 plus już od czerwca. Część osób może stracić świadczenie

Od 1 lutego trwa nabór wniosków o świadczenie Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Osoby, które jeszcze nie złożyły dokumentów, powinny zrobić to jak najszybciej, ponieważ wniosek wysłany w kwietniu pozwala uniknąć przerwy w wypłatach świadczenia.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Rząd wprowadza jednocześnie nowe regulacje dotyczące cudzoziemców korzystających z programu 800 plus.

Zmiany w 800 plus. Wnioski tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mają do wyboru kilka kanałów, w tym Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Emp@tia.

Świadczenie wychowawcze nadal wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Program nie jest uzależniony od dochodów rodziny.

Zmiany w 800 plus dla cudzoziemców

Zmiany dotyczą również cudzoziemców korzystających ze świadczenia. Jak przypomniano, 31 stycznia wstrzymano wypłatę 800 plus dla obywateli Ukrainy posiadających status UKR.

Aby zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego 2026 roku musieli oni ponownie złożyć wniosek na okres świadczeniowy 2025/2026 i spełnić określone warunki. Regulacje objęły około 150 tys. osób przebywających w Polsce w związku z wojną w Ukrainie.

Zmiany w 800 plus od czerwca 2026 roku

Portal Prawo.pl wskazuje, że od 1 czerwca 2026 roku podobne zasady zostaną rozszerzone także na innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA.

Nowe regulacje mają dotyczyć aktywności zawodowej osób legalnie przebywających w Polsce i posiadających dostęp do rynku pracy. Oznacza to kolejne zmiany w zasadach przyznawania świadczenia 800 plus dla części obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Zmiany w 800 plus. Lepiej nie zwlekać z wnioskiem

Osoby, które chcą zachować ciągłość wypłat świadczenia, nie powinny odkładać złożenia dokumentów na ostatnią chwilę. Wniosek złożony odpowiednio wcześniej pozwoli uniknąć opóźnień w przekazywaniu pieniędzy.

Program Rodzina 800 plus pozostaje jednym z najważniejszych świadczeń rodzinnych w Polsce, ale nowe przepisy pokazują, że rząd stopniowo zmienia zasady dotyczące części beneficjentów, zwłaszcza cudzoziemców korzystających z pomocy państwa.

FAQ najczęstsze pytania o 800 plus

Od kiedy obowiązuje w Polsce 800 plus?

Świadczenie 500 plus weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja do kwoty 800 zł.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać od 1 lutego. Przesłanie dokumentów do końca kwietnia gwarantuje ciągłość w wypłatach świadczenia.

Kiedy rusza nowy okres świadczeniowy 800 plus?

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku.

Czytaj też:

500 plus na psa i kota. Takie warunki trzeba spełniaćCzytaj też:

Nawet 8000 zł dopłaty. Deszcz pieniędzy spadnie na dużą grupę Polaków