Pilny komunikat PKO BP przed weekendem. „Potrzebujemy czasu…”

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje klientów zaplanowanych na 24 maja pracach technicznych w serwisach internetowych, a także aplikacjach mobilnych banku. Utrudnienia potrwają sześć godzin. – W niedzielę, w godz. 00:01-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych – czytamy w komunikacie banku.

W tych godzinach będą one niedostępne. Największy polski bank zaznacza, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty. – Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej – apeluje PKO BP.

Prace serwisowe nie tylko w PKO BP

W nadchodzący weekend z niedogodnościami muszą liczyć się również klienci innych banków. Od północy do godz. 10.00 w nocy z soboty na niedzielę (23/24) prace serwisowe zaplanował Credit Agricole. Przez dziesięć godzin h nie będą dostępne aplikacja mobilna, CA24 eBank, Strefa Biznesu, usługa Przelew Online oraz Blik. Co istotne, w czasie prac technicznych bank nie będzie wysyłał SMS-ów potwierdzających wykonane transakcje na koncie.

Jeszcze dziś utrudnienia czekają klientów VeloBanku i Erste Bank Polska. W nocy z piątku na sobotę (22/23 maja) w godz. 23.30 – 8.40 klienci pierwszej z instytucji nie będą mogli logować się do aplikacji mobilnej i korzystać z Blika. Bank nie wyklucza, że mogą pojawić się również trudności z dokonywaniem płatności kartą online. Na tym jednak nie koniec, gdyż w niedzielę (24 maja) od północy do godz. 8.00 klienci nie zalogują się do bankowości elektronicznej w przeglądarce oraz aplikacji mobilnej banku. Erste Bank Polska wyłączy dziś (22 maja) o godz. 21.00 tymczasowo Kantor Erste, a od godz. 23.00 do 7.30 w sobotę (23 maja) klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej. Aplikacja banku będzie działała w trybie ograniczonym w sobotę od godz. 3.00.

Czytaj też:

Tylko gotówka! PKO BP ostrzega – będzie kłopot z płatnościami w środęCzytaj też:

Prezes NBP Adam Glapiński wyróżniony prestiżową nagrodą