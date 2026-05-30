Optymistyczne prognozy przed długim weekendem. Kierowcy mogą zapłacić mniej

– Ostatnie dni maja dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając w ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN odsuwa w czasie wizję skokowych podwyżek na stacjach – piszą eksperci e-petrol.pl.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia przedłużające obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych o kolejne dwa tygodnie. To oznacza, że pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) będzie obowiązywał do połowy czerwca.

Analitycy e-petrol zwracają uwagę, że w ostatnich dniach obserwowaliśmy systematyczne i wyraźne obniżki maksymalnych cen paliw. Na ten weekend maksymalne ceny ustalono na poziomie:

benzyna bezołowiowa Pb95: 6,05 za litr (przed tygodniem 6,46 zł),

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,63 zł za litr (przed tygodniem 7 zł),

olej napędowy: 6,34 zł za litr (przed tygodniem 6,85 zł).

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. „ 95” znów poniżej 6 zł/l?

Prognozując ceny paliw w nadchodzącym tygodniu eksperci wskazują, że taniejąca – w oczekiwaniu na amerykańsko-irańskie porozumienie – ropa naftowa może spowodować, że już w pierwszych dniach czerwca cena popularnej “95” będzie kosztować na stacjach paliw mniej niż 6 zł za litr. To znakomita wiadomość przed nadchodzącym długim weekendem. – Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to: 5,96-6,09 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,22-6,33 zł/l dla oleju napędowego i 3,53-3,62 zł/l dla autogazu – prognozują analitycy.

Eksperci odnoszą się również na obniżek hurtowych cen paliw. – W hurtowych cennikach producentów paliw w ostatnich dniach dominowały obniżki, a skala tygodniowej przeceny robi duże wrażenie – podkreślają analitycy.

Średnia cena 95-oktanowej benzyny wyniosła w piątek 5303,40 zł/metr sześcienny, co oznacza spadek o 378,40 zł względem końcówki poprzedniego tygodnia. Jeszcze większa obniżka dotyczy oleju napędowego. Metr sześcienny diesla na przestrzeni tygodnia potaniał w rafineriach o 474,20 zł do poziomu 5572,80 zł/metr sześc. Analitycy zwracają uwagę, że to najniższa cena od początku marca br.

