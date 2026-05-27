To może wywołać chaos na rynku paliw. Eksperci alarmują po decyzji ZEA

Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się opuścić OPEC oraz OPEC+, co dla światowych rynków może okazać się wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Kraj był jednym z najbardziej lojalnych członków kartelu i odpowiadał za 4,2 proc. globalnej produkcji ropy. Decyzja zapadła w czasie wojny z Iranem, jednak według publikacji napięcia wokół członkostwa Emiratów narastały od lat.

OPEC został utworzony w 1960 roku w celu stabilizacji cen oraz podaży ropy naftowej. Organizacja ustala limity wydobycia dla państw członkowskich, a od 2016 roku działa również w formule OPEC+, do której należy między innymi Rosja. Mimo krytyki dotyczącej wpływu kartelu na ceny surowca, organizacja była postrzegana jako czynnik stabilizujący rynek ropy.

ZEA opuszcza OPEC. Powodem były limity wydobycia

Według informacji przedstawionych w artykule kluczowym problemem były ograniczenia produkcyjne narzucane przez kartel. Potencjał wydobywczy ZEA wynosi 4,85 mln baryłek dziennie, podczas gdy limit przewidziany przez system kwot OPEC na maj sięgał 3,45 mln baryłek dziennie. Różnica wynosząca 1,4 mln baryłek oznaczała dla Emiratów niewykorzystane możliwości i utracone zyski.

W tekście podkreślono również polityczne tło decyzji. Wśród powodów wymieniono rosnące napięcia pomiędzy ZEA a Arabią Saudyjską, która pozostaje liderem kartelu, a także coraz bliższe relacje Abu Zabi ze Stanami Zjednoczonymi.

ZEA opuszcza OPEC. Rynek obawia się kolejnych odejść

Eksperci wskazują, że wyjście Emiratów może zachęcić inne państwa do podobnych działań. Wśród potencjalnych kandydatów do opuszczenia OPEC lub OPEC+ wymieniane są m.in. Kazachstan oraz Wenezuela. Według publikacji decyzja ZEA podważa dotychczasowy model kolektywnej kontroli produkcji ropy i otwiera drogę do bardziej indywidualnej walki o maksymalizację zysków.

Na razie rynki nie zareagowały gwałtownie na decyzję Emiratów, między innymi z powodu blokady cieśniny Ormuz i zamrożenia eksportu ropy z Zatoki Perskiej. W dłuższej perspektywie sytuacja może jednak doprowadzić zarówno do spadku cen ropy, jak i do większej zmienności na rynku surowców.

ZEA opuszcza OPEC. Eksperci mówią o nowej erze

Autor tekstu zwraca uwagę, że producenci ropy mogą coraz częściej próbować wykorzystać swoje zasoby, zanim transformacja energetyczna ograniczy znaczenie przemysłu naftowego. Konflikt z Iranem ma dodatkowo przyspieszać te procesy i zwiększać presję na tradycyjny sektor paliwowy.

Według publikacji decyzja ZEA może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń dla rynku ropy w ostatnich latach. Pojawiają się nawet opinie, że skutki tego ruchu dla światowej gospodarki mogą być większe niż konsekwencje brexitu czy planowanego niegdyś wyjścia Grecji ze strefy euro.

