Orlen i Instytut Badawczy Ideas nawiązują współpracę

Współpraca koncentruje się na wzmacnianiu ekosystemu AI poprzez inwestycję w talenty, rozwój badań oraz ich praktyczne zastosowanie w gospodarce. ORLEN, jako partner i sponsor wybranych inicjatyw, angażuje się w działania, które wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz ich wdrażanie w skali przemysłowej.

To partnerstwo jest dla nas przede wszystkim inwestycją w ludzi. IDEAS daje młodym badaczom odpowiednie warunki do pracy i rozwoju, a my z przyjemnością włączamy się w ten proces i chcemy go wspierać. W ORLEN wierzymy, że nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, będą kształtować rozwój firmy i całej gospodarki, dlatego zależy nam, żeby rozwijały się także tutaj, w Polsce – podkreśla Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

W ramach partnerstwa ORLEN obejmie wsparciem najważniejsze projekty IDEAS, w tym:

IDEASHACK 2026 Demo Day (19 czerwca 2026) – finalny etap hackathonu skierowanego do studentów, doktorantów i młodych badaczy z całej Europy. Uczestnicy przez kilka tygodni pracują nad projektami z zakresu AI, rozwiązując realne problemy technologiczne i społeczne pod okiem mentorów z czołowych europejskich instytucji naukowych i firm technologicznych.

MLSS Reliability & Safety 2026 (29 czerwca – 3 lipca 2026, Kraków) – międzynarodowa szkoła letnia dla doktorantów i młodych badaczy AI. poświęcona bezpieczeństwu i niezawodności AI.

(29 czerwca – 3 lipca 2026, Kraków) – międzynarodowa szkoła letnia dla doktorantów i młodych badaczy AI. poświęcona bezpieczeństwu i niezawodności AI. ELLIS Unit Retreat (7–9 października 2026) – spotkanie koordynatorów jednostek ELLIS, podczas którego wręczona zostanie Nagroda im. Witolda Lipskiego.

AI+Mat Workshops (24–26 listopada 2026) – warsztaty na styku sztucznej inteligencji i fizyki materiałów, skupiające badaczy z Polski i Europy.

Pre NeurIPS (grudzień 2026) – wydarzenie prezentujące najnowsze polskie osiągnięcia wpisujące się w światową klasę badań nad AI.

Partnerstwo obejmuje zarówno wsparcie finansowe, jak i merytoryczne zaangażowanie w rozwój wydarzeń, które łączą środowiska naukowe, biznesowe i instytucjonalne.

Rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko kwestia technologii, ale także suwerenności cyfrowej i zdolności do budowania własnych kompetencji. Silny ekosystem AI zaczyna się od ludzi. Dzięki wsparciu ORLEN możemy rozwijać inicjatywy, które przyciągają i kształcą najlepsze talenty, a następnie tworzą dla nich przestrzeń do pracy nad realnymi wyzwaniami – prof. Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS.

Znaczenie współpracy

Partnerstwo IDEAS i ORLEN wpisuje się w szerszy trend budowania europejskiej niezależności technologicznej oraz wzmacniania zdolności do rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji w kluczowych sektorach gospodarki.

Dzięki wspólnym działaniom możliwe jest nie tylko rozwijanie badań na światowym poziomie, ale również tworzenie środowiska sprzyjającego ich praktycznemu wykorzystaniu.

O Instytucie Badawczym IDEAS

IDEAS to instytut badawczy zajmujący się sztuczną inteligencją, koncentrujący się na prowadzeniu badań na najwyższym poziomie, rozwoju talentów oraz wpływie technologii na gospodarkę i społeczeństwo.

ORLEN to multienergetyczny koncern, który dostarcza paliwa i energię dla milionów odbiorców w Europie Środkowej. Firma działa w całym łańcuchu energetycznym – od wydobycia ropy i gazu, przez ich przetwórstwo i sprzedaż, po wytwarzanie oraz dystrybucję energii. Produkty spółki trafiają do klientów w ponad 100 krajach na sześciu kontynentach.

Strategia ORLEN 2035 zakłada rozwój niskoemisyjnych w rozumieniu Taksonomii UE źródeł energii. Kluczowe projekty z tego obszaru obejmują m.in. zwiększenie krajowego wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych na Bałtyku, rozwój wielkoskalowych magazynów energii oraz uruchomienie co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych. Do 2035 roku koncern planuje przeznaczyć na realizację celów strategicznych 350–380 mld zł.

Jako Mecenas Sportu, Kultury i Nauki, ORLEN wspiera związki sportowe, kluby, sportowców, kluczowe instytucje i wydarzenia kulturalne oraz projekty naukowe. Firma angażuje się również w inicjatywy dla społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla dzieci i młodzieży. Działania sponsoringowe ORLENU są realizowane w oparciu o przyjętą Strategię ORLEN 2035 i Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2025-2035.