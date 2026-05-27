Już miliony płacą 32 proc. podatku. Liczby mocno zaskakują

Ponad 2,4 mln podatników przekroczyło drugi próg podatkowy podczas rozliczania PIT za 2025 rok. Oznacza to, że niemal 10 proc. wszystkich rozliczających musiało zapłacić 32-procentowy podatek od części swoich dochodów. Rok wcześniej takich osób było ponad 1,9 mln, czyli około 7,6 proc. podatników.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego oznacza obowiązek zapłaty wyższej stawki PIT od części osiągniętego dochodu. W kwietniu 2026 roku do Sejmu trafił projekt zakładający podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł. Propozycję złożył klub Polska 2050, jednak minister finansów Andrzej Domański poinformował, że rząd nie prowadzi prac nad taką zmianą.

Drugi próg podatkowy a rozliczenia PIT

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że za 2025 rok złożono prawie 24 mln elektronicznych deklaracji podatkowych. Większość podatników skorzystała z usługi Twój e-PIT. Za jej pomocą przesłano aż 14,8 mln zeznań podatkowych. Tylko około 1 mln deklaracji wpłynęło do urzędów w formie papierowej.

Podatnicy samodzielnie zaakceptowali i uzupełnili 8,9 mln deklaracji przygotowanych wcześniej przez skarbówkę. Kolejne 5,9 mln formularzy zostało automatycznie zatwierdzonych przez KAS po upływie terminu rozliczeń, czyli 30 kwietnia. Automatyczne zatwierdzenie dotyczyło deklaracji PIT-37 oraz PIT-38.

Twój e-PIT i rekordowe tempo rozliczeń

Usługa Twój e-PIT ruszyła 15 lutego 2026 roku. Jak poinformował szef KAS Marcin Łoboda, pierwszy podatnik rozliczył PIT-37 w zaledwie 30 sekund. Rekordzista wysłał swoje zeznanie po 4 sekundach od zalogowania się do systemu.

Z danych administracji skarbowej wynika również, że 641 tys. osób przesłało deklaracje w ciągu jednej minuty. Około 35 proc. podatników potrzebowało na rozliczenie mniej niż pięciu minut. Najmłodsza osoba korzystająca z systemu miała 18 lat, a najstarsza 110 lat.

Drugi próg podatkowy i zwroty podatku

Skarbówka wypłaciła podatnikom 22,5 mld zł zwrotów PIT za 2025 rok. Zwroty wykazano w 13,6 mln deklaracji. Średni czas oczekiwania na pieniądze wyniósł 13 dni, choć część podatników otrzymała środki już po jednym dniu.

Osoby rozliczające się elektronicznie mogły również szybko opłacić niedopłatę podatku. Najwięcej wpłat zrealizowano przelewami online, ale podatnicy korzystali także z płatności kartą i systemu BLIK. Ministerstwo Finansów szacuje również, że organizacje pożytku publicznego otrzymają z rozliczeń PIT za 2025 rok około 2,6 mld zł z tytułu przekazanego 1,5 proc. podatku.

