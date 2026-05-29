Nawet 35 tys. zł dla właścicieli nieruchomości. Samorząd stawia tylko jeden warunek

Mieszkańcy Poznania nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na likwidację starych pieców i montaż nowoczesnych systemów ogrzewania. Program Kawka Bis ma pomóc ograniczyć emisję zanieczyszczeń oraz poprawić jakość powietrza w mieście. Wnioski o dofinansowanie można składać jeszcze przez kilka tygodni.

Program skierowany jest nie tylko do osób fizycznych. O wsparcie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz inne podmioty prawne. Warunkiem jest położenie nieruchomości na terenie Poznania oraz jej mieszkaniowy charakter.

Dotacja na wymianę pieca. Kto może skorzystać?

Aby zakwalifikować się do programu, w budynku musi funkcjonować źródło ciepła wykorzystujące paliwo stałe, takie jak węgiel, drewno czy brykiet. Niezbędny jest także wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz uregulowany stan prawny nieruchomości. Miasto podkreśla, że wsparcie obejmuje wyłącznie użytkowane i sprawne instalacje przeznaczone do likwidacji.

Dofinansowanie obejmuje nie tylko usunięcie starego pieca i montaż nowego źródła ogrzewania. Można uzyskać zwrot kosztów związanych z modernizacją instalacji grzewczej, budową systemu odprowadzania spalin, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej czy przystosowaniem pomieszczeń pod węzeł cieplny.

Nawet 35 tys. zł wsparcia

Wysokość dotacji zależy od wybranego rozwiązania. Osoby decydujące się na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą otrzymać do 10 tys. zł. W przypadku ogrzewania elektrycznego połączonego z instalacją fotowoltaiczną wsparcie sięga 20 tys. zł. Najwyższa kwota, wynosząca nawet 35 tys. zł, przewidziana została dla właścicieli nieruchomości montujących pompę ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi.

Wnioski można składać do końca czerwca. Urzędnicy zachęcają, aby nie odkładać formalności na ostatni moment. Wcześniejsze złożenie dokumentów oznacza szybsze rozpatrzenie sprawy i więcej czasu na realizację inwestycji jeszcze w tym roku.

Kopciuchy pod presją przepisów

Program jest związany z obowiązującą uchwałą antysmogową. Od 2024 roku w Wielkopolsce obowiązuje zakaz korzystania z tzw. kopciuchów. Właściciele bezklasowych kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców typu „koza” lub pieców kaflowych mogą zostać ukarani grzywną sięgającą nawet 5 tys. zł.

To nie koniec zmian. Do końca 2027 roku mieszkańcy regionu będą musieli wymienić także kotły spełniające normy klasy 3 i 4. Program Kawka Bis ma pomóc w dostosowaniu się do nowych wymogów i ograniczeniu kosztów inwestycji.

Miliony złotych na walkę ze smogiem

Poznań od lat przeznacza znaczne środki na poprawę jakości powietrza. We wszystkich dotychczasowych edycjach programu na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji wydano już niemal 55 mln zł. Sam budżet programu Kawka Bis na 2025 rok wynosił blisko 12 mln zł i został przeznaczony na wsparcie kolejnych mieszkańców wymieniających stare źródła ogrzewania.

