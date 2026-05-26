Twój e-PIT z nowym rekordem. Korzystają nawet 100-latkowie

Ministerstwo Finansów podsumowuje tegoroczne rozliczenie PIT za 2025 rok. Znów okazało się, że Polacy najchętniej rozliczają się z fiskusem drogą online. Niemal 24 mln deklaracji podatkowych (ponad 95 proc.) za zeszły rok złożono elektronicznie, a tylko niespełna milion w tradycyjnej wersji papierowej.

Twój e-PIT z kolejnym rekordem. Korzystają nie tylko młodzi

Z danych, które przekazał szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcin Łoboda wynika, że w tym roku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono 14,8 mln deklaracji podatkowych za rok 2025. Udało się w ten sposób pobić rekord sprzed roku, kiedy to odnotowano 14,3 mln deklaracji, czyli o 0,5 mln mniej.

Z usługi Twój e-PIT korzystały zarówno młode osoby, jak i seniorzy. Najmłodszy podatnik, który złożył w ten sposób deklarację miał 18 lat a najstarszy 110.

Szef KAS poinformował również, że 1,24 mln deklaracji za pomocą Twojego e-PIT złożyli przedsiębiorcy. W 13,6 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę.

Kwota zwrotów z podatku PIT za zeszły rok, która trafiła do podatników, to 22,5 mld zł. Średni czas na zwrot nadpłaty w przypadku zeznań elektronicznych wyniósł 13 dni, choć nie brakowało osób, które mogły cieszyć się ze zwrotu dzień po rozliczeniu. Najbardziej popularne ulgi to ulga na dzieci i na cele rehabilitacyjne.

Łoboda poinformował również, że w rozliczeniu za rok 2025 ponad 2,4 mln podatników zapłaciło podatek według 32-proc. stawki. Grupa ta stanowiła niespełna 10 proc. podatników. Dla porównania w zeszłym roku, w rozliczeniu za 2024 rok, było to 1 mln 935 tys. podatników, co stanowiło 7,6 proc. płacących PIT.

W sondażu pracowni SW Research dla „Wprost”, przeprowadzonym tuż przed startem tegorocznego sezonu rozliczeń, aż 72 proc. Polaków zadeklarowało, że rozlicza swój PIT elektronicznie. 17,2 proc. respondentów nadal czyni to drogą tradycyjną, a co dziesiąty badany wskazał opcję „nie dotyczy mnie to”.

