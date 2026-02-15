Tak Polacy rozliczają PIT. Wyniki sondażu zaskakują

Od 15 lutego czyli od dziś w e‑Urzędzie Skarbowym na podatników czekają wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok. Z usługi mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

W rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Z usługi można korzystać 24/7 na komputerze lub telefonie – również w aplikacji mobilnej e‑Urzędu Skarbowego. Zalogować można się przez serwis login.gov.pl z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel. Można również logować się za pomocą danych podatkowych, a w przypadku aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Ponad 70 proc. Polaków rozlicza PIT elektronicznie

Większość Polaków rozlicza się z fiskusem elektronicznie, choć istnieje nie tak mała grupa tych, którzy czynią to droga tradycyjną. Pokazuje to najnowszy sondaż pracowni SW Research dla „Wprost”. Na pytanie: „Czy rozlicza Pan/Pani swój PIT drogą elektroniczną” 72 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 17 proc. udzieliło odpowiedzi „nie”. Co dziesiąty badany wskazał opcję „nie dotyczy mnie to”.