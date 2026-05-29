Nawet 2 tys. zł co miesiąc. Wielu seniorów nie wie, że może otrzymać takie wsparcie

Osoby, które straciły pracę w wieku zbliżającym je do emerytury i mają niewielkie szanse na ponowne zatrudnienie, mogą ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Świadczenie jest przyznawane przez ZUS po spełnieniu określonych warunków dotyczących wieku, stażu pracy oraz okoliczności utraty zatrudnienia.

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób, które zostały zwolnione z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak likwidacja firmy, upadłość przedsiębiorstwa czy likwidacja stanowiska pracy. Kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 56 lat, a mężczyźni 61 lat. Wymagany jest również odpowiedni staż pracy wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat.

Zasiłek przedemerytalny 2026 także dla przedsiębiorców

O świadczenie mogą ubiegać się również osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takim przypadku konieczne jest wykazanie co najmniej 24 miesięcy prowadzenia działalności oraz regularnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązują także wymagania dotyczące wieku i stażu pracy.

Prawo do zasiłku mogą uzyskać również osoby, które utraciły rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem jest pobieranie tego świadczenia przez minimum pięć lat bez przerw oraz spełnienie dodatkowych kryteriów przewidzianych przez przepisy.

Kto jeszcze może otrzymać świadczenie?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje także osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, między innymi po śmierci osoby wymagającej opieki. W takim przypadku również konieczne jest spełnienie ustawowych warunków i przedstawienie odpowiednich dokumentów.

ZUS podkreśla, że świadczenie ma charakter stały. Jego wysokość nie zależy od wieku osoby uprawnionej ani długości stażu pracy. Pobieranie zasiłku przedemerytalnego nie wpływa również na późniejszą wysokość emerytury.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2026 roku?

Po tegorocznej waloryzacji wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1993,76 zł brutto miesięcznie. To kwota obowiązująca od marca 2026 roku.

Osoby pobierające świadczenie mogą jednocześnie dorabiać. Aby zachować pełną wysokość zasiłku, miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 2225,09 zł brutto, co odpowiada 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dorabianie może obniżyć lub zawiesić świadczenie

Jeżeli przychody przekroczą wskazany limit, ale pozostaną poniżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6232,50 zł brutto miesięcznie, zasiłek zostanie obniżony do 996,88 zł. Po przekroczeniu tej granicy wypłata świadczenia zostaje zawieszona.

Dla wielu osób, które utraciły zatrudnienie tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zasiłek przedemerytalny pozostaje ważnym źródłem wsparcia finansowego do czasu uzyskania prawa do emerytury.

