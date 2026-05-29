Listonosz już nie przyjdzie z emeryturą? ZUS forsuje rewolucyjne zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) chce, by świadczenia były wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Chodzi o emerytury i renty przekazywane obecnie przez listonoszy.

Emerytura już tylko na konto?

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, pomysł pojawił się w ramach pakietu deregulacyjnego dotyczącego uproszczeń dla seniorów. ZUS przekonuje, że system gotówkowy jest kosztowny i coraz rzadziej stosowany. Z szacunków instytucji wynika, że obecnie nieco ponad 80 proc. świadczeń trafia bezpośrednio na konto. Mówiąc o kosztach, Zakład wskazuje, że jeden przekaz pocztowy kosztuje niespełna 20 zł, podczas gdy przelew bankowy zaledwie 0,09 zł.

ZUS przekonuje, że oszczędności mogłyby zostać przeznaczone na rozwój systemów informatycznych i obsługę świadczeniobiorców.

Jak do propozycji ZUS podchodzi rząd? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest póki co sceptyczne. Jak pisze gazeta, resort uznał, że taka zmiana wykracza poza zakres przygotowywanego projektu ustawy. Nie brakuje również obaw, że obowiązkowe konta bankowe mogłyby wywołać silny sprzeciw części seniorów. Dla wielu osób – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – przekaz gotówkowy bywa wygodniejszy niż korzystanie z bankowości elektronicznej.

ZUS chciał wprowadzenia zmian już w 2027 roku, ale na dziś wydają się one mało prawdopodobne. Na razie nie ma gotowego projektu ustawy, harmonogramu wdrożenia zmian, a przede wszystkim akceptacji ze strony rządu.

Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że ewentualne zmiany byłyby wprowadzane stopniowo i obejmowały nowych świadczeniobiorców. Osoby, które już dziś dostają emeryturę gotówką, najprawdopodobniej zachowałyby obecne zasady. W praktyce oznacza to, że seniorzy, którzy z rezerwą podchodzą do technicznych nowinek nie będą musieli naprędce zakładać konta.

