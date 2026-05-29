Seniorzy mogą się zdziwić. Kwoty świadczeń czeka spora korekta

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur i rent może okazać się jedną z najniższych od wielu lat. Z rządowych założeń makroekonomicznych na lata 2026–2030 wynika, że średnioroczna inflacja w 2027 roku ma wynieść około 2,5 proc., natomiast realny wzrost wynagrodzeń został oszacowany na 3,4 proc.

Na podstawie tych danych eksperci szacują, że minimalny wskaźnik waloryzacji emerytur może osiągnąć 3,18 proc. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to najniższy poziom od 2019 roku, kiedy waloryzacja wyniosła 2,86 proc.

13. emerytura 2027 zależy od waloryzacji

Wysokość tzw. trzynastej emerytury jest powiązana z kwotą najniższego świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że niższa waloryzacja automatycznie przełoży się także na wysokość dodatkowego rocznego świadczenia wypłacanego seniorom.

Według wstępnych wyliczeń minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć z obecnych 1978,49 zł do 2041,60 zł brutto. W praktyce oznaczałoby to podwyżkę wynoszącą około 57 zł miesięcznie „na rękę”.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły

Prognozowana wysokość waloryzacji nie jest jednak jeszcze przesądzona. Ostateczny wskaźnik zostanie ustalony dopiero w lutym przyszłego roku na podstawie rzeczywistych danych gospodarczych. Znaczenie będą miały przede wszystkim poziom inflacji oraz dynamika wzrostu wynagrodzeń.

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny nie wyklucza zmian w samym mechanizmie waloryzacji. Oznacza to, że końcowe wyliczenia mogą jeszcze różnić się od obecnych prognoz.

Kto otrzyma 13. i 14. emeryturę?

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku czternastej emerytury.

Pełną kwotę czternastki otrzymują osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza stopniowe pomniejszanie dodatku wraz ze wzrostem podstawowej emerytury lub renty.

Choć przyszłoroczna waloryzacja może przynieść wzrost świadczeń, wstępne prognozy wskazują, że zarówno podwyżki emerytur, jak i wysokość 13. emerytury 2027 mogą okazać się znacznie skromniejsze, niż wielu seniorów oczekiwało.

Czytaj też:

Niezwykle korzystny przywilej dla rodziców. Postulat trafił pod obrady SejmuCzytaj też:

Listonosz już nie przyjdzie z emeryturą? ZUS forsuje rewolucyjne zmiany