Od 1 czerwca ważna zmiana dla emerytów. ZUS może nawet odebrać świadczenie

– Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od czerwca o około 256 zł więcej bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Od dziś nowe limity dorabiania

Od 1 czerwca, czyli od dziś zmieniają się limity dorabiania. Dotyczy to tzw. wcześniejszych emerytów, którzy podejmują pracę, aby nie być uzależnionym wyłącznie od środków płynących w ramach renty czy emerytury. Przekroczenie wspomnianych limitów może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy pensja przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podczas gdy zawieszenie świadczenia nastąpi, gdy wypłata przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dotychczas świadczenie było zmniejszone, gdy wynagrodzenie przekroczyło 6 438,50 zł brutto, a do zawieszenia dochodziło po przekroczeniu kwoty 11 957,20 zł brutto. Tak wygląda sytuacja od 1 czerwca:

Przychody do 6 694,10 zł brutto – świadczenie wypłacamy bez zmian,

Przychody powyżej 6 694,10 zł brutto – zmniejszamy bieżącą emeryturę lub rentę,

Przychody powyżej 12 431,80 zł brutto – musimy zawiesić wypłatę świadczenia.

Obowiązująca od dziś zmiana dla wcześniejszych emerytów, to dobra zmiana, gdyż – jak wyliczył ZUS – będą mogli dorobić do świadczenia o blisko 260 zł więcej.

Nowe limity będą obowiązywać do 31 sierpnia.

Warto podkreślić, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet), mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o wysokości dodatkowych zarobków. Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

