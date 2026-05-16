Żelazko Philips za 55 zł. Biedronka nie żartuje z promocjami

W sobotę, 16 maja, w Biedronce wystartowała kolejna odsłona Megaofert, która tym razem skupia się głównie na wyposażeniu kuchni i małym AGD.

W nowej gazetce pojawiły się m.in. air fryery Philips, żelazka parowe, opiekacze oraz niedrogie akcesoria do gotowania. Oferta obowiązuje od 16 do 22 maja, ale sieć zaznacza, że część produktów dostępna jest wyłącznie w wybranych sklepach.

Żelazko Philips nawet o połowę taniej

W gazetce znalazło się również żelazko parowe Philips za 54,90 zł. Jeszcze wcześniej urządzenie kosztowało ponad 100 zł, dlatego promocja zwróciła uwagę klientów polujących na sprzęt znanych marek. Model wyposażono w moc 2000 W, funkcję Calc Clean pomagającą ograniczać osadzanie kamienia oraz regulowany wyrzut pary do 20 g na minutę.

Producent deklaruje również:

zbiornik na wodę o pojemności 250 ml,

przewód o długości 1,6 m,

nieprzywierającą stopę,

możliwość regulacji poziomu pary.

Air fryer Philips tańszy o 100 zł

Spore zainteresowanie budzi również frytownica beztłuszczowa Philips przeceniona do 299 zł z pierwotnych 399 zł. Model dostępny w promocji ma moc 1400 W, oferuje 7 automatycznych programów oraz 13 funkcji przygotowywania potraw.

Sprzęt współpracuje także z aplikacją HomeID, w której użytkownicy znajdą przepisy oraz gotowe ustawienia dla konkretnych dań. Biedronka podkreśla również zastosowanie nieprzywierającej powłoki, która ma ułatwiać czyszczenie urządzenia po gotowaniu.

Air fryery od kilku lat cieszą się ogromną popularnością, ponieważ pozwalają przygotowywać potrawy z minimalną ilością tłuszczu i bez konieczności używania piekarnika.

W ofercie popularny opiekacz Hoffen

Wśród tańszych propozycji znalazł się także opiekacz marki Hoffen za 39,99 zł. To jedna z najczęściej powracających pozycji w Megaofertach Biedronki. Urządzenie wyposażono w moc 800 W, nieprzywierające płytki oraz antypoślizgowe nóżki. Sieć zwraca też uwagę na 3-letnią gwarancję, która przy tak niskiej cenie może być dla wielu klientów dodatkowym argumentem zakupowym.

Megaoferty obejmują również podstawowe wyposażenie kuchni. Do sprzedaży trafiły m.in. małe rondle i patelnie Florina o średnicy 12 cm. Ceny zaczynają się od 17,99 zł, dlatego wiele osób może potraktować je jako dodatek do większych zakupów spożywczych lub wyposażenia mieszkania.

Promocje tylko przez kilka dni

Akcja promocyjna potrwa do 22 maja, jednak w praktyce najpopularniejsze urządzenia często wyprzedają się znacznie szybciej. Dotyczy to zwłaszcza sprzętów znanych marek, takich jak Philips, które w Biedronce pojawiają się stosunkowo rzadko. Klienci zwracają uwagę przede wszystkim na ceny air fryerów oraz małego AGD do kuchni, ponieważ podobne modele w elektromarketach bywają wyraźnie droższe.

Sieć zaznacza również, że oferta obowiązuje tylko w wybranych sklepach. Co ważne, część produktów – w tym żelazko i air fryer – można zamówić także online przez stronę home.biedronka.pl.

