W tych sklepach zrobisz zakupy w Boże Ciało. Przepisy są jasne

Dziś Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim, które obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W przeciwieństwie do niektórych świąt kościelnych, które nie mają wpływu na handel, w tym przypadku jest inaczej.

Które sklepy czynne w Boże Ciało?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W praktyce oznacza to, że większość sklepów jest dziś zamknięta, co wynika z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku.

Zakupów nie zrobimy m.in. w tak popularnych sieciach jak Lidl, Biedronka, Auchan, Kaufland, Netto, Aldi czy Carrefour. Nie oznacza to, że Polacy nie będą mieli możliwości zaopatrzenia się. Jak przypomina Forsal.pl sprzedaż mogą prowadzić m.in. właściciele sklepów osobiście, a także wybrane placówki wyłączone z zakazu.

Zakupów można dokonać dziś m.in. w większości sklepów sieci Żabka, co ma związek z faktem, że działają one w modelu franczyzowym i mogą być prowadzone przez właścicieli osobiście obsługujących klientów. Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

Otwarte mogą być dziś również małe sklepy osiedlowe, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub jego rodzina.

Zakupy w Boże Ciało można zrobić również na stacjach benzynowych, w placówkach zlokalizowanych na terenach dworców kolejowych i portów lotniczych, czy w sklepach znajdujących się w miejscowościach turystycznych.

Co istotne, dostępne są dziś apteki dyżurne, których listy publikowane są lokalnie.

W Polsce zakaz handlu – poza większością niedziel – obejmuje w sumie 14 dni świątecznych w ciągu roku. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie 28 czerwca, w pierwszą wakacyjną niedzielę.

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