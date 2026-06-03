Polacy oszaleli na punkcie airfryerów. W Lidlu kupisz je za pół ceny

Rosnąca popularność gotowania bez tłuszczu sprawia, że frytkownice beztłuszczowe stają się jednymi z najchętniej kupowanych urządzeń AGD. Lidl postanowił wykorzystać ten trend i przygotował promocję na sprzęt marki MasterPRO.

W aktualnej gazetce sieci znalazły się zarówno airfryery, jak i akcesoria oraz patelnie kuchenne. Największą uwagę przyciągają jednak frytkownice beztłuczowe, których ceny obniżono nawet o połowę.

Airfryer o połowę tańszy

Najmocniejszą ofertą w aktualnej promocji Lidla jest frytkownica beztłuszczowa MasterPRO Air Fryer o pojemności 6 litrów. Urządzenie zostało przecenione aż o 50 proc. i od 3 czerwca kosztuje 194,50 zł zamiast 389 zł.

Model wyposażono w osiem automatycznych programów oraz dodatkowe funkcje, które mają ułatwić codzienne przygotowywanie posiłków. Producent deklaruje możliwość regulacji temperatury od 40 do 200 stopni Celsjusza, a także obecność takich funkcji jak:

wstępne podgrzewanie,

opóźniony start,

podtrzymywanie ciepła.

Urządzenie posiada również obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz timer pozwalający ustawić czas pracy od 1 do 90 minut.

Większy model także w promocji

Osoby przygotowujące posiłki dla większej liczby domowników mogą zainteresować się modelem Air Fryer XL o pojemności 9 litrów. W tym przypadku Lidl obniżył cenę z 399 zł do 279 zł.

Urządzenie oferuje 12 automatycznych programów, wyświetlacz LED oraz dwa niezależne kosze, które pozwalają jednocześnie przygotowywać różne potrawy. Producent podkreśla również zastosowanie nienagrzewającej się obudowy, co ma zwiększać komfort użytkowania.

Oferta na frytkownice MasterPRO obowiązuje do 6 czerwca lub do wyczerpania zapasów. W praktyce oznacza to, że najbardziej atrakcyjne modele mogą zniknąć ze sklepów znacznie wcześniej.

Lidl przecenił też akcesoria

Promocja obejmuje również produkty uzupełniające. Lidl oferuje papierowe tacki MasterPRO przeznaczone do frytkownic beztłuszczowych.

„19,99 zł to cena za 1 zestaw przy zakupie 2 lub wielokrotności 2 zestawów” – czytamy w gazetce sieci Lidl.

Cena regularna jednego zestawu wynosi 24,99 zł. Klienci mogą wybierać pomiędzy opakowaniem zawierającym 120 większych tacek lub zestawem 200 mniejszych wkładów.

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Airfryer podbija polskie kuchnie

Jeszcze kilka lat temu frytkownice beztłuszczowe były ciekawostką. Dziś należą do najpopularniejszych urządzeń kuchennych. Coraz częściej producenci żywności umieszczają na opakowaniach instrukcje przygotowania potraw właśnie w airfryerach, a internet pełen jest przepisów publikowanych przez influencerów kulinarnych.

Popularność tych urządzeń wynika przede wszystkim z możliwości szybkiego przygotowywania potraw przy użyciu minimalnej ilości tłuszczu. Wiele osób wykorzystuje je już nie tylko do pieczenia frytek, ale także mięsa, warzyw, ryb czy deserów.

To właśnie dlatego promocje na airfryery regularnie przyciągają uwagę klientów szukających sposobu na tańsze wyposażenie kuchni.

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