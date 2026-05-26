Lidl i Biedronka znów zaskakują. Ta promocja przyciąga tłumy

Letni sezon urlopowy dopiero się rozpędza, ale sieci handlowe już teraz walczą o uwagę klientów, oferując atrakcyjne promocje na bagaż. W tym samym czasie na półkach Lidla i Biedronki pojawiły się nowe kolekcje walizek.

Lidl stawia na Wittchen

W Lidlu pojawiła się kolekcja walizek marki Wittchen, która od lat kojarzona jest z nieco bardziej eleganckim, „podróżniczym” charakterem. W porównaniu do konkurencji produkty z tej serii są droższe, ale też wyraźnie celują w klientów szukających bardziej dopracowanego designu i estetyki premium.

Sieć promuje letnią linię, w której dominują jasne kolory i lekkie formy. Walizki mają wpisywać się w wakacyjny styl podróżowania i estetykę minimalistycznych wyjazdów.

Warto zwrócić uwagę na ograniczony czas promocji — oferta Lidla obowiązuje tylko od 25 do 30 maja, co sprawia, że decyzję o zakupie trzeba podjąć szybko.

Biedronka odpowiada marką Wings

Z kolei Biedronka postawiła na markę Wings, która ma bardziej minimalistyczny i „lotniskowy” charakter. Walizki dostępne są w stonowanej kolorystyce — beżach, czerni i granacie — co sprawia, że wyglądają bardziej uniwersalnie i elegancko jednocześnie.

W ofercie znajdują się trzy rozmiary, a ceny zaczynają się już od 89,90 zł za najmniejszy model. Średnia walizka kosztuje 129 zł, a największa 149 zł. Wszystkie wykonane są z tworzywa ABS i wyposażone w obrotowe kółka 360° oraz teleskopowe uchwyty.

Jak podkreślają obserwatorzy rynku, to właśnie wygląd może być jednym z kluczowych atutów tej oferty. Walizki nie przypominają typowych marketowych produktów i spokojnie mogłyby konkurować z droższymi modelami w sklepach specjalistycznych.

Od kiedy trwa akcja promocyjna?

Obie sieci uruchomiły promocje niemal równocześnie, co dodatkowo nakręca zainteresowanie klientów.

Walizki Wings w Biedronce dostępne są od 25 maja do 6 czerwca, natomiast oferta Lidla obowiązuje krócej, bo tylko do 30 maja.

To sprawia, że wielu klientów porównuje obie propozycje jeszcze przed weekendowymi zakupami. Jedni stawiają na niższą cenę i prostszy design, inni wybierają bardziej markowe wykończenie i estetykę premium.