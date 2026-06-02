Boom na ważny dokument. Polacy chcą uniknąć rodzinnych konfliktów

Coraz więcej Polaków decyduje się na sporządzenie testamentu u notariusza. Dane Krajowej Rady Notarialnej pokazują, że zainteresowanie tym rozwiązaniem systematycznie rośnie. W 2019 roku sporządzono 143 870 testamentów notarialnych, natomiast w 2025 roku było ich już 207 293. Oznacza to wzrost o 43 proc.

Jeszcze większą dynamikę odnotowano w przypadku Notarialnego Rejestru Testamentów. Liczba wpisów wzrosła z 42 369 do 118 146, co oznacza wzrost o 179 proc. Testament notarialny przestał być rozwiązaniem wybieranym przez nielicznych i coraz częściej staje się sposobem na uporządkowanie spraw majątkowych jeszcze za życia.

Testament notarialny pomaga uniknąć sporów

Eksperci wskazują, że dziedziczenie ustawowe nie zawsze odpowiada rzeczywistej woli zmarłego. Szczególnie skomplikowane sytuacje mogą pojawiać się w rodzinach patchworkowych, gdzie występują dzieci z różnych związków, wspólny majątek oraz odrębne dorobki poszczególnych osób.

Testament notarialny pozwala precyzyjnie wskazać spadkobierców, określić sposób podziału majątku oraz zabezpieczyć interesy partnera i dzieci. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko późniejszych konfliktów i sporów sądowych.

Testament notarialny a testament własnoręczny

Jedną z największych zalet testamentu sporządzonego przez notariusza jest bezpieczeństwo prawne. Notariusz dba o poprawność dokumentu, wyjaśnia skutki poszczególnych zapisów i pilnuje zgodności z obowiązującymi przepisami. To ogranicza ryzyko błędów formalnych.

Szczególne znaczenie ma to przy bardziej skomplikowanych rozwiązaniach, takich jak zapis windykacyjny. Pozwala on na przekazanie konkretnego składnika majątku, np. mieszkania, działki czy samochodu, wskazanej osobie bezpośrednio po śmierci spadkodawcy. W przypadku testamentu własnoręcznego spadkobiercy nabywają jedynie udział w całym spadku, a podział majątku następuje dopiero później.

Testament notarialny – koszt w 2026 roku

Dokument sporządzony przez notariusza jest przechowywany w kancelarii przez 10 lat, a następnie trafia do sądu. Dodatkowo może zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów, który zawiera jedynie informację o istnieniu dokumentu, bez ujawniania jego treści.

Koszt sporządzenia podstawowego testamentu notarialnego wynosi 50 zł netto plus VAT oraz opłata za wypisy aktu notarialnego. W praktyce całkowity koszt prostego testamentu zwykle mieści się w przedziale od 100 do 150 zł brutto. Bardziej rozbudowane dokumenty, obejmujące m.in. zapis windykacyjny lub wydziedziczenie, mogą kosztować około 200 zł netto.

Dostęp do informacji o testamencie zarejestrowanym w systemie jest możliwy dopiero po śmierci spadkodawcy. Wystarczy zgłosić się do dowolnego notariusza z aktem zgonu oraz dokumentem tożsamości.

Czytaj też:

Nowe prawo dla par bez ślubu. Spółdzielnie zmieniają zasady gryCzytaj też:

Masz testament? Możesz się zdziwić, kiedy przestaje obowiązywać