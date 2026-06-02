Nawet 8000 zł dla właścicieli domów. Program rusza już latem

Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na nowe wsparcie finansowe związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem wody opadowej. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska potwierdziła powrót rządowego finansowania przydomowej retencji. Program, roboczo nazwany „Mirek”, ma zostać uruchomiony jeszcze latem.

Dofinansowanie ma objąć rozwiązania pozwalające na zbieranie, magazynowanie i wykorzystanie deszczówki, a także systemy rozsączające. Wnioski będą rozpatrywane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie odpowiednich instalacji.

8000 zł dla właścicieli domów a problem dostępności wody

Jak podkreślała Urszula Zielińska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Polska musi przyspieszyć działania związane z adaptacją do zmian klimatu i ochroną zasobów wodnych. W ocenie wiceminister coraz większym wyzwaniem staje się dostępność wody pitnej.

Wskazano również, że wiele dużych miast na świecie mierzy się z ryzykiem niedoboru wody. Według przedstawionych informacji Polska dysponuje ograniczonymi zasobami wodnymi, dlatego działania dotyczące retencji mają mieć coraz większe znaczenie.

8000 zł dla właścicieli domów. Na co będzie można przeznaczyć środki?

Budżet programu ma wynieść 173 mln zł. Wsparcie obejmie między innymi instalacje służące do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników i podjazdów oraz systemy magazynowania deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 m sześc.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na rozszczelnienie powierzchni, budowę studni chłonnych, drenażu, montaż skrzynek rozsączających czy zbiorników otwartych. Program obejmie również urządzenia pozwalające wykorzystać zgromadzoną wodę, takie jak pompy i zraszacze.

8000 zł dla właścicieli domów. Kiedy ruszą wnioski?

Dotacja ma obejmować koszty poniesione od 1 lipca 2024 roku. Wnioski będzie można składać do regionalnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Nowy program nawiązuje do wcześniejszej inicjatywy „Moja Woda”, realizowanej w latach 2020, 2021 i 2023. Wszystkie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dostępne środki były wykorzystywane w bardzo krótkim czasie. Tym razem rząd ponownie chce zachęcić mieszkańców do zatrzymywania deszczówki w miejscu jej występowania i zwiększania przydomowej retencji.

Czytaj też:

Koniec ważnej furtki dla właścicieli działek. Rząd przyjął przełomowe zmianyCzytaj też:

Postawił kompostownik za blisko. Sąsiad zgłosił sprawę i miał rację