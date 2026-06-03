To dlatego kredytobiorcy nie dostali prezentu przed wakacjami. Jest komunikat
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To dlatego kredytobiorcy nie dostali prezentu przed wakacjami. Jest komunikat

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Kredytobiorcy
Kredytobiorcy Źródło: Shutterstock
RPP po raz trzeci z rzędu zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Tłumacząc swoją wczorajszą decyzję gremium odwołało się do najnowszych danych dotyczących polskiej gospodarki.

We wtorek zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Niespodzianki nie było, po raz trzeci z rzędu gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

  • stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

  • stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

  • stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

  • stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

  • stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Przypomnijmy, że RPP dokonała cięć stóp procentowych podczas marcowego posiedzenia. To jedyna do tej pory obniżka w tym roku. Wczorajsza decyzja Rady nie jest w smak kredytobiorcom – obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych. Na scenariusz cięć w najbliższym czasie jednak nie ma co liczyć, a część członków RPP – w tym prezes Adam Glapiński – nie wyklucza pierwszych od czterech lat podwyżek.

RPP o utrzymaniu stóp procentowych

W komunikacie po wtorkowej decyzji RPP zwróciła uwagę na najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki. – W Polsce w I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB wyniosła 3,5%, wobec 4,1% w IV kw. ub.r. Do spowolnienia wzrostu przyczyniła się głównie niższa dynamika nakładów brutto na środki trwałe. Obniżyła się również dynamika konsumpcji. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa wzrosły w ujęciu rocznym. Roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w I kw. 2026 r. była niższa niż kwartał wcześniej, a w kwietniu obniżyła się dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw. Choć spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, to dane BAEL wskazują na wzrost liczby pracujących w gospodarce w ujęciu rocznym – czytamy w komunikacie.

Rada odniosła się również do wstępnych danych w zakresie majowej inflacji, które okazały się lepsze od prognoz. – Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w maju br. wyniosła 3,1% r/r (wobec 3,2% r/r w kwietniu). Ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności – wskazuje RPP.

W finalnej części komunikatu podkreślono, że “w tych warunkach oraz wobec niepewności dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie”. Jednocześnie RPP wskazuje, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Na perspektywy te wpływają obecnie w szczególności zmiany sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce, oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

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Źródło: NBP