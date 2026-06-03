To dlatego kredytobiorcy nie dostali prezentu przed wakacjami. Jest komunikat

We wtorek zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Niespodzianki nie było, po raz trzeci z rzędu gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Przypomnijmy, że RPP dokonała cięć stóp procentowych podczas marcowego posiedzenia. To jedyna do tej pory obniżka w tym roku. Wczorajsza decyzja Rady nie jest w smak kredytobiorcom – obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych. Na scenariusz cięć w najbliższym czasie jednak nie ma co liczyć, a część członków RPP – w tym prezes Adam Glapiński – nie wyklucza pierwszych od czterech lat podwyżek.

RPP o utrzymaniu stóp procentowych

W komunikacie po wtorkowej decyzji RPP zwróciła uwagę na najnowsze dane dotyczące polskiej gospodarki. – W Polsce w I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB wyniosła 3,5%, wobec 4,1% w IV kw. ub.r. Do spowolnienia wzrostu przyczyniła się głównie niższa dynamika nakładów brutto na środki trwałe. Obniżyła się również dynamika konsumpcji. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa wzrosły w ujęciu rocznym. Roczna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej w I kw. 2026 r. była niższa niż kwartał wcześniej, a w kwietniu obniżyła się dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw. Choć spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, to dane BAEL wskazują na wzrost liczby pracujących w gospodarce w ujęciu rocznym – czytamy w komunikacie.

Rada odniosła się również do wstępnych danych w zakresie majowej inflacji, które okazały się lepsze od prognoz. – Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w maju br. wyniosła 3,1% r/r (wobec 3,2% r/r w kwietniu). Ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki cen żywności – wskazuje RPP.

W finalnej części komunikatu podkreślono, że “w tych warunkach oraz wobec niepewności dotyczącej dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie”. Jednocześnie RPP wskazuje, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Na perspektywy te wpływają obecnie w szczególności zmiany sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce, oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

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