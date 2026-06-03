Emeryci czekali na tę decyzję. ZUS podnosi ważne limity od czerwca

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity dorabiania do emerytury dla osób pobierających wcześniejsze świadczenia. Zmiana oznacza, że część seniorów będzie mogła osiągać wyższe dodatkowe dochody bez ryzyka zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty emerytury.

Obecnie świadczenie jest wypłacane w pełnej wysokości, jeśli dodatkowe wynagrodzenie nie przekracza 6438,50 zł brutto miesięcznie. Gdy przychody są wyższe niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura może zostać odpowiednio zmniejszona. Z kolei po przekroczeniu progu wynoszącego 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Limity dorabiania do emerytury wzrosną od czerwca

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 czerwca do końca sierpnia. Limit pozwalający zachować świadczenie bez zmian wzrośnie z 6438,50 zł do 6694,10 zł brutto miesięcznie.

Podniesiony zostanie również próg, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłatę emerytury. Od czerwca wyniesie on 12 431,80 zł brutto, podczas gdy obecnie jest to 11 957,20 zł brutto.

Limity dorabiania do emerytury a wyższe zarobki

Zmiany wynikają ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Średnia płaca w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęła poziom 9562,88 zł brutto, co przełożyło się na wyliczenie nowych progów.

Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki nowym zasadom osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty będą mogły dorobić około 256 zł więcej miesięcznie bez negatywnego wpływu na bieżącą wypłatę świadczenia.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury?

ZUS przypomina, że ograniczenia nie obejmują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Oznacza to, że kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych limitów i nie mają obowiązku informowania o wysokości dodatkowych przychodów.

Ograniczenia nie dotyczą również osób pobierających renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, jeśli niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Z limitów zwolnieni są także uprawnieni do rent rodzinnych po takich osobach.

Nowe limity będą obowiązywać przez trzy miesiące

Podwyższone progi zaczną obowiązywać 1 czerwca i pozostaną w mocy do końca sierpnia. Dla wielu wcześniejszych emerytów oznacza to możliwość uzyskania wyższych dodatkowych dochodów bez ryzyka obniżenia lub utraty świadczenia.

Nowe limity dorabiania do emerytury są korzystniejsze niż dotychczasowe i pozwolą części seniorów zwiększyć miesięczne przychody przy zachowaniu prawa do pobieranych świadczeń.

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