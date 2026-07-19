Firmy walczą o takich specjalistów. Zarobki dochodzą do 50 tys. zł

Wynagrodzenia w branży prawniczej utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, choć pracodawcy ostrożniej podchodzą do podwyżek. Mimo to doświadczeni specjaliści oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze nadal mogą liczyć na bardzo wysokie zarobki. Szczególnie poszukiwani są eksperci ds. compliance oraz specjaliści ds. prawnych.

Prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach liczba ofert pracy dla prawników będzie rosła. Wpływ na to mają m.in. zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców. Coraz większego znaczenia nabierają również kompetencje związane z ESG, sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem.

Zarobki prawników rosną wraz z doświadczeniem

Z raportu Manpower wynika, że początkujący specjaliści ds. prawnych otrzymują od 7 tys. do 10 tys. zł brutto miesięcznie, a średnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi około 8,5 tys. zł.

Specjaliści ds. prawnych mogą liczyć na pensje od 11 tys. do 18 tys. zł brutto. W przypadku starszych specjalistów widełki wynoszą od 15 tys. do 25 tys. zł brutto miesięcznie, a przeciętne wynagrodzenie sięga około 20 tys. zł.

Najwyższe stawki przewidziano dla kadry zarządzającej. Legal Manager i Legal Counsel zarabiają od 18 tys. do 35 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze więcej otrzymują osoby pełniące funkcję Legal Director lub Head of Legal. Ich wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 30 tys. do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a średnia wynosi około 35 tys. zł.

Nowe kompetencje coraz bardziej cenione

Autorzy raportu zwracają uwagę, że sama znajomość przepisów nie wystarcza. Pracodawcy poszukują osób, które potrafią łączyć wiedzę prawniczą z rozumieniem procesów biznesowych oraz wykorzystują kompetencje związane z nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją.

Choć firmy ostrożnie podchodzą do podwyżek, w przypadku stanowisk wymagających bardzo wyspecjalizowanych umiejętności są bardziej skłonne do negocjowania wynagrodzeń. Raport przypomina również, że część wynagrodzeń w branży prawniczej dotyczy współpracy w formule B2B, dlatego prezentowane stawki odnoszą się do kwot netto powiększonych o VAT, a nie do wynagrodzenia brutto.

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