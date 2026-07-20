Większość Polaków wyrzuca patelnię do złego kosza. Mandat może wynieść 500 zł

Zużyta patelnia nie zawsze trafia do tego samego pojemnika. Sposób jej utylizacji zależy przede wszystkim od materiału, z którego została wykonana. Problem polega na tym, że wiele modeli składa się z kilku różnych surowców, a rączka często wykonana jest z innego materiału niż korpus.

Dodatkową trudnością jest to, że nie wszystkie patelnie nadają się do recyklingu. W przypadku nowszych produktów producenci coraz częściej podają informacje dotyczące właściwej segregacji, jednak przy starszych naczyniach ustalenie odpowiedniego sposobu wyrzucenia bywa znacznie trudniejsze.

Gdzie wyrzucić patelnię

Patelnia aluminiowa wykonana w całości z aluminium może trafić do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku patelni ceramicznych. Jeśli możliwe jest oddzielenie elementów, metalową część należy wrzucić do żółtego pojemnika, a ceramiczną do odpadów zmieszanych. Gdy rozdzielenie nie jest możliwe, warto rozważyć oddanie jej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a ostatecznie wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Patelnie żeliwne mogą służyć przez wiele lat, dlatego przed ich wyrzuceniem warto rozważyć odnowienie. Jeśli jednak mają zostać zutylizowane, można oddać je do żółtego pojemnika lub przekazać do skupu złomu. Patelnie tytanowe z powłoką tytanową oraz emaliowane, jako produkty wielomateriałowe, najlepiej oddać do PSZOK.

PSZOK często będzie najlepszym rozwiązaniem

Podobnie wygląda sytuacja z patelniami teflonowymi. Wiele gmin dopuszcza wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych, jednak najbardziej korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia recyklingu pozostaje przekazanie ich do PSZOK.

Jeśli nie wiadomo, z jakiego materiału wykonana jest patelnia, warto skorzystać z pomocy pracowników PSZOK. Przed wizytą dobrze jest przygotować potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, ponieważ niektóre punkty mogą wymagać takiego dokumentu. Dodatkowe informacje można znaleźć także w regulaminie utrzymania czystości obowiązującym w danej gminie. Nieprawidłowa segregacja patelni może skutkować karą sięgającą 500 zł.

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