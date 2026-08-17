Wielkie otwarcie w połowie 2027 roku. Samochody znikną z wąskiej drogi krajowej

Prace na 16-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S74 między Przełomem a węzłem Kielce Zachód przekroczyły 65 proc. zaawansowania. Na połowie głównej trasy ułożono już podbudowę asfaltową, a na 30 proc. nawierzchni wykonano warstwę wiążącą. Jeszcze w 2026 roku ma rozpocząć się układanie warstwy ścieralnej.

Zaawansowane są również roboty mostowe. Na wszystkich obiektach inżynieryjnych wykonano około 70 proc. prac. Tempo realizacji pozwala utrzymać planowany termin zakończenia inwestycji w połowie 2027 roku.

Droga ekspresowa S74 połączy się z S7

Nowy odcinek rozpocznie się w Przełomie, na granicy gminy Mniów, a zakończy na węźle Kielce Zachód w ciągu trasy S7. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe – Mniów i Bugaj – oraz Miejsce Obsługi Podróżnych w Przełomie.

Trasa będzie przebiegała przez Węgrzynów, Pępice i Porzecze, a także przetnie rzekę Bobrzę. Następnie ominie zwarte zabudowania Bugaja i Porzecza, wejdzie w kompleks leśny i połączy się z S7. Droga ma jedynie w niewielkim stopniu ingerować w obszar Natura 2000 Dolina Bobrzy.

Tranzyt zniknie z obecnej DK74

Jednym z głównych celów inwestycji jest oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Nowa ekspresówka ma przejąć znaczną część samochodów, które obecnie korzystają z wąskiej drogi krajowej nr 74 i przejeżdżają przez miejscowości położone między Mniowem a Kielcami.

Przeniesienie ruchu na nową trasę powinno poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców. Ciężkie pojazdy zostaną odsunięte od zabudowy, co ma ograniczyć hałas i emisję spalin. Skrócić ma się także czas przejazdu między Mniowem a Kielcami.

Kierowcy skorzystają z trasy w wakacje 2027 roku

Zakończenie budowy zaplanowano na połowę 2027 roku. Oznacza to, że przy zachowaniu obecnego harmonogramu kierowcy będą mogli pojechać nowym odcinkiem S74 podczas przyszłorocznych wakacji.

Inwestycja ma nie tylko zwiększyć komfort podróżowania i odciążyć DK74. Według założeń poprawi również dostępność komunikacyjną terenów położonych przy trasie i zwiększy ich atrakcyjność gospodarczą. Kontrakt obejmuje zarówno projektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych.

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