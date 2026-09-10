Stopy procentowe bez zmian. Ekspert wskazuje, kiedy mogą spaść

Najbardziej wyczekiwana decyzja września została już podjęta. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie.

– Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian i trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu. Po sierpniowym odczycie inflacji na poziomie 3,4 proc. r/r, wyraźnie powyżej konsensusu i tuż pod górną granicą pasma odchyleń od celu NBP, przestrzeń do obniżki po prostu się zamknęła. To już piąta z rzędu decyzja o stabilizacji kosztu pieniądza po marcowym cięciu i potwierdzenie, że Rada na dobre okopała się w trybie „wait and see” – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Decyzja Rady jest uzasadniona

Zdaniem eksperta decyzję trzeba czytać przez pryzmat struktury sierpniowych danych.

– Inflację podbijają przede wszystkim paliwa, które zdrożały o ponad 24 proc. r/r, podczas gdy żywność wciąż tanieje. Niepokoi jednak odbicie inflacji bazowej w okolice 3,2 proc., to sygnał, że presja cenowa nie ogranicza się wyłącznie do kanału paliwowego. W takich warunkach cięcie stóp byłoby ruchem, który Rada mogłaby wkrótce boleśnie korygować, a polityka pieniężna działa z opóźnieniem – stwierdza Piotr Juszczyk.

Jak zauważa, większym ryzykiem byłoby dziś „przestrzelenie” w dół niż utrzymanie obecnych warunków przez kolejne miesiące.

Co decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców?

Decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców przede wszystkim przewidywalność, ale nie przynosi jeszcze realnej ulgi.

– Stabilnego, choć wciąż odczuwalnego kosztu finansowania, co najmniej do listopadowej projekcji inflacji. Kluczowa będzie teraz konferencja prezesa NBP i ton komunikatu. Jeśli Rada mocniej zaakcentuje ryzyko przekroczenia 3,5 proc. jesienią, scenariusz obniżki w tym roku praktycznie zejdzie z agendy. Zakładam, że do końca roku nie odnotujemy obniżek. Otwartym pytaniem pozostaje, czy zrobi to w ogóle przed połową 2027 roku – podsumowuje Juszczyk.

Aktualne stopy procentowe NBP

Po wrześniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

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