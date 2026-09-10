Stopy procentowe bez zmian. Ekspert wskazuje, kiedy mogą spaść

Najbardziej wyczekiwana decyzja września została już podjęta. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie.
– Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian i trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu. Po sierpniowym odczycie inflacji na poziomie 3,4 proc. r/r, wyraźnie powyżej konsensusu i tuż pod górną granicą pasma odchyleń od celu NBP, przestrzeń do obniżki po prostu się zamknęła. To już piąta z rzędu decyzja o stabilizacji kosztu pieniądza po marcowym cięciu i potwierdzenie, że Rada na dobre okopała się w trybie „wait and see” – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.
Decyzja Rady jest uzasadniona
Zdaniem eksperta decyzję trzeba czytać przez pryzmat struktury sierpniowych danych.
– Inflację podbijają przede wszystkim paliwa, które zdrożały o ponad 24 proc. r/r, podczas gdy żywność wciąż tanieje. Niepokoi jednak odbicie inflacji bazowej w okolice 3,2 proc., to sygnał, że presja cenowa nie ogranicza się wyłącznie do kanału paliwowego. W takich warunkach cięcie stóp byłoby ruchem, który Rada mogłaby wkrótce boleśnie korygować, a polityka pieniężna działa z opóźnieniem – stwierdza Piotr Juszczyk.
Jak zauważa, większym ryzykiem byłoby dziś „przestrzelenie” w dół niż utrzymanie obecnych warunków przez kolejne miesiące.
Co decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców?
Decyzja RPP oznacza dla kredytobiorców przede wszystkim przewidywalność, ale nie przynosi jeszcze realnej ulgi.
– Stabilnego, choć wciąż odczuwalnego kosztu finansowania, co najmniej do listopadowej projekcji inflacji. Kluczowa będzie teraz konferencja prezesa NBP i ton komunikatu. Jeśli Rada mocniej zaakcentuje ryzyko przekroczenia 3,5 proc. jesienią, scenariusz obniżki w tym roku praktycznie zejdzie z agendy. Zakładam, że do końca roku nie odnotujemy obniżek. Otwartym pytaniem pozostaje, czy zrobi to w ogóle przed połową 2027 roku – podsumowuje Juszczyk.
Aktualne stopy procentowe NBP
Po wrześniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:
- stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,
- stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,
- stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,
- stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,
- stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.
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