To dlatego kredytobiorcy nie dostali prezentu po wakacjach. Jest komunikat

W środę zakończyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz piąty z rzędu zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Po wrześniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe pozostają na następującym poziomie:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Wczorajsza decyzja może być rozczarowaniem dla kredytobiorców (obniżka stóp wiąże się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych oraz firmowych), z drugiej jednak strony trudno uznać ją za zaskoczenie. Przypomnijmy, że blisko 20 zespołów analitycznych oraz ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” prognozowało utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

RPP o utrzymaniu stóp procentowych

Jak decyzję tłumaczy sama RPP? W komunikacie wydanym tuż po środowym posiedzeniu zwrócono uwagę na ostatnie dane dotyczące polskiej gospodarki. Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w drugim kwartale br. wyniosła 3,9 proc. (wobec 3,5 proc. w pierwszym kwartale), przy przyspieszeniu wzrostu inwestycji i spowolnieniu wzrostu konsumpcji. W lipcu br. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym. Obniżyła się natomiast produkcja budowalno-montażowa, podobnie jak dynamika wynagrodzeń w gospodarce w drugim kwartale tego roku (w ujęciu kwartał do kwartału). Towarzyszył temu spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który utrzymał się także w lipcu.

W komunikacie odniesiono się również do wstępnych danych dotyczących sierpniowej inflacji konsumenckiej. Według szybkiego szacunku GUS wzrosła ona do 3,4 proc. rok do roku wobec 3 proc. w lipcu. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu. Rada spodziewa się również wzrostu inflacji bazowej (odczyt poznamy w połowie września).

– W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie – czytamy w komunikacie.

RPP wskazuje, że jej dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Na perspektywy te wpływać będzie w szczególności sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

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