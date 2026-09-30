Paliwa napędziły inflację w Polsce. Wzrost o niemal 40 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu. Ze wstępnych danych wynika, że inflacja konsumencka wyniosła w tym miesiącu 4 proc. rok do roku wobec3,4 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,7 proc.

Tym samym sprawdziły się prognozy ekonomistów, którzy przewidywali wzrostu do “czwórki”. Marnym pocieszeniem jest fakt, iż wstępny odczyt okazał się nieznacznie niższy niż konsensus rynkowy, który wynosił 4,1 proc. Po raz ostatni odczyt na takim poziomie odnotowano w połowie ubiegłego roku.

Paliwa napędziły inflację. Wzrost o niemal 40 proc. rok do roku

Za wzrost inflacji we wrześniu odpowiadają oczywiście rosnące ceny paliw. Wraz z początkiem obecnego miesiąca wygasł reaktywowany w połowie sierpnia pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN). Powrót 23-proc. stawki VAT na paliwa (pakiet zakładał obniżkę do 8 proc.) natychmiast przełożył się na wzrosty cen na stacjach. Dane GUS pokazują, że w kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu nastąpił w tym miesiącu wzrost o 9,2 proc. w relacji miesiąc do miesiąca i aż o 36,1 proc. w relacji do września 2025 roku.

O tym, że rosnące ceny paliw mogą przyczynić się do podwyżki inflacji do poziomu 4 proc., ale dopiero w październiku mówił przed tygodniem w RMF FM Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP). – Myślę, że zobaczymy „czwórkę” w inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za październik – przewidywał Kotecki.

Członek RPP podkreślał, że kluczowe będzie czy poziom 4 proc. będzie incydentalny czy utrzyma się na dłużej. Kotecki dał do zrozumienia, że obecna sytuacja nie pozostawi Radzie wyboru, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, choć niekoniecznie stanie się to to już w październiku. Posiedzenie decyzyjne w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

GUS poinformował dziś również, że w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa odnotowano wzrost o 4,9 proc. rok do roku (w ujęciu miesięcznym nastąpił wzrost o 0,9 proc.). Dobrą wiadomością jest fakt, że w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe nastąpił spadek o 0,5 proc. rok do roku (w ujęciu miesięcznym mamy niewielki wzrost o 0,1 proc.).

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej we wrześniu GUS przedstawi 15 października. Dzień później Narodowy Bank Polski (NBP) poda odczyt dotyczący inflacji bazowej (wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności).

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