„Xbox nie jest na sprzedaż”. Szefowa marki dementuje doniesienia

– Xbox nie jest na sprzedaż – powiedziała Asha Sharma w rozmowie z „New York Timesem”. Dodała, że przed Xboksem jeszcze „długa droga z Microsoftem”. Firma patrzy na markę w perspektywie długoterminowej i szuka „właściwych partnerstw i właściwego modelu działania”.

Spekulacje o sprzedaży

Sharma odniosła się do czerwcowego tekstu serwisu The Information. Według niego prezes Microsoftu Satya Nadella i dyrektorka finansowa Amy Hood rozważali różne scenariusze dla Xboksa. Były wśród nich przekształcenie w spółkę zależną, spółka joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie z innym partnerem, i całkowite wydzielenie z koncernu. Późniejsze doniesienia wskazywały jednak, że kierownictwo poparło strategię Sharmy, która stawia na drogie gry z najwyższej półki.

Trudny rok dla Xboksa

Sharma kieruje Xboksem od lutego 2026 r. Zastąpiła wtedy Phila Spencera, który przeszedł na emeryturę. Wcześniej kierowała w Microsofcie działem CoreAI, a jeszcze wcześniej była m.in. dyrektorką operacyjną Instacartu. Jej nominacja zaskoczyła branżę, bo nie miała doświadczenia w grach.

Objęła markę w trudnym momencie. Sprzedaż konsol spada, a dział gier przechodzi restrukturyzację. W ostatniej fali zwolnień pracę straciło 268 osób. Nadella zapowiada jednak, że w kolejnym roku finansowym biznes gamingowy Microsoftu wróci do wzrostu.

Źródła: The New York Times