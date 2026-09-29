Czy świat odejdzie od pakietu Office? Duża zmiana w pracy biurowej

Tak widzi świat szef Microsfotu, Satya Nadella, który powiedział na najnowszym evencie firmy Microsoft o Copilocie, że będzie to „nowy system operacyjny do pracy”. A wygląda on tak:





Microsoft chce zmienić biznesową wersję Copilota z czatbota w centrum pracy biurowej.

W praktyce chodzi o to, że asystent AI ma być już nie tylko okienkiem do zadawania pytań, ale stałą warstwą oprogramowania, która łączy pakiet Office, narzędzia dla programistów i autonomicznych agentów AI.

Copilot nie zastąpi Windowsa, ale ma się stać głównym miejscem, z którego pracownik korzysta z aplikacji i danych firmy.

A zatem wygląda na to, że w pracy będziemy startować z... Copilota, a nie z pulpitu Windowsa.

Home: wszystko w jednym miejscu

Nowy Copilot składać się będzie z trzech części. Pierwsza to Home, która zbiera ostatnią aktywność użytkownika: maile, rozmowy w Teams, spotkania i zadania. Pozwala szybko wrócić do przerwanej pracy i podpowiada, w czym może pomóc AI. Tworzy też dokumenty w Wordzie, Excelu czy PowerPoincie, które zespół może od razu wspólnie edytować.

Code: aplikacja z opisu

Code zamienia opis słowny w działającą aplikację, zestawienie danych albo automatyzację. Korzysta z technologii GitHub Copilot, a dzięki mechanizmowi Microsoft IQ zna kontekst pracy użytkownika i firmy.

Aplikację stworzoną przez AI można udostępnić w firmie tak łatwo jak dokument Worda.

Tak, tak, wedle zamysłu Microsoftu, zwykły pracownik będzie mógł tworzyć w prosty sposób również własne aplikacje.

Autopilot: agent, który sam pilnuje spraw

Trzecią nowością ma być Autopilot, wcześniej znany jako Scout. To agent działający w chmurze, z własną tożsamością, pamięcią i uprawnieniami.

Śledzi kanały i wątki w Teams, dopytuje współpracowników o postępy, przygotowuje spotkania, wykonuje powtarzalne zadania i po kilku dniach sam wraca do projektów, bez kolejnych poleceń.

Można go wywołać, oznaczając go w Teams, Outlooku czy dokumentach.

Administratorzy w firmach mają kontrolować zarówno działania agentów, jak i wydatki na nie.

Na początek nowy Copilot dla firm do testów

Microsoft zaprezentował nową wersję Copilota dla firm 25 września. Home i Code trafią w najbliższych tygodniach do firm z programu testowego Frontier, a do pozostałych do końca 2026 r. Autopilot wchodzi do zamkniętych testów już pod koniec września.

Pakiet biurowy w pakiecie tokenowym? Najwyraźniej tak

Podstawowa licencja Microsoft 365 Copilot nadal kosztuje 30 dol. miesięcznie za użytkownika, ale za korzystanie z agentów płaci się dodatkowo, w tzw. kredytach Copilot.

Według VentureBeat przy intensywnym użyciu łączny koszt może sięgnąć ok. 70 dol. miesięcznie.

Zmianę strategii widać też w sprzęcie. Microsoft po cichu rezygnuje z marki Copilot+ PC dla laptopów z Windowsem i stawia na AI w oprogramowaniu, gdzie ma najsilniejszą pozycję.

Źródła: VentureBeat, Unite.AI, TBreak, 9to5Google, Tom's Hardware