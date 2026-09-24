Ceny paliw coraz wyższe. Tam diesel przekroczył barierę 9 zł/l

7,31 zł za litr – tyle kierowcy płacili za olej napędowy 31 sierpnia, czyli w ostatnim dniu obowiązywania pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Tuż po jego zniesieniu kierowcy musieli zmierzyć się z problemem – Ceny Paliwa Wyżej. Powrót 23-proc. stawki VAT na paliwa (pakiet zakładał obniżkę do 8 proc.) natychmiast przełożył się na wzrost cen na stacjach. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się właśnie posiadacze diesla. Tankowanie oleju napędowego w Polsce nigdy wcześniej nie było tak drogie, a każdy kolejny tydzień przynosi kolejne rekordy.

– Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie to ogromne wyzwanie dla kierowców, którzy nie przestają mierzyć się z coraz wyższymi kosztami tankowania. W części regionów Polski średnia cena oleju napędowego przekroczyła już psychologiczną granicę 9 złotych – alarmują eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw wyżej. Tam diesel przekroczył 9 zł za litr

Wyniki najnowszego badania stacji, zrealizowanego przez e-petrol.pl w drugiej połowie września, przedstawiają ponury obraz detalicznego rynku paliw, na którym wciąż rosną ceny. Od zeszłego tygodnia stabilna pozostaje jedynie średnia ogólnopolska cena benzyny E10, która nadal wynosi 7,99 zł/l. Olej napędowy podrożał o 10 groszy i za jego litr tankujący płacą przeciętnie 8,99 zł. Bariera 9 zł/l została przekroczona w woj. zachodniopomorskim (diesel jest tam najdroższy – litr kosztuje 9,03 zł), a także Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie (9,01 zł/l).

Popularna „95” najdroższa jest na Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz w województwie opolskim i zachodniopomorskim. Za litr płaci się tam 7,98 zł.

Gdzie paliwo w Polsce jest obecnie najtańsze? Jeśli chodzi o benzynę, to najniższe ceny występują w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie za litr płaci się 7,94 zł. Diesel z ceną 8,96 zł/l jest najtańszy na Kujawach i Pomorzu.

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