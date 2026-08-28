Koniec CPN coraz bliżej. Tyle w weekend zapłacą kierowcy

Pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN) w nowej formule dobiega końca. Przed dwoma tygodniami rząd zdecydował o jego częściowym przywróceniu w dniach 17-31 sierpnia. To oznacza, że obowiązuje on do najbliższego poniedziałku.
Podstawą reaktywowanego pakietu są dwa rozwiązania:
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obniżona stawka VAT na paliwa – z 23 do 8 proc.
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maksymalna cena detaliczna benzyny i oleju napędowego.
Maksymalne ceny paliw na stacjach każdego dnia ogłasza Ministerstwo Energii. W dniu dzisiejszym (28 sierpnia) stawki wynoszą:
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benzyna 95 – 6,57 zł/l
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benzyna 98 – 7,37 zł/l
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olej napędowy – 7,36 zł/l
Dziś resort energii opublikował ostatni komunikat w tej sprawie. Obejmuje on okres 29-31 sierpnia, czyli nadchodzący weekend, a także poniedziałek, ostatni dzień tegorocznych wakacji. Jeśli kierowcy liczyli, że na sam koniec utrzyma się trend obniżek, to będą rozczarowani. W dół pójdą jedynie ceny diesla.
Ceny paliw 29-31 sierpnia. Tylko diesel w dół
Ceny paliw w dniach 29-31 sierpnia wyniosą:
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benzyna 95 – 6,64 zł/l
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benzyna 98 – 7,46 zł/l
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olej napędowy – 7,31 zł/l
Ministerstwo Energii przypomina, że przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit.
Nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.
Przypomnijmy, że „pierwszy” pakiet CPN funkcjonował od końca marca do końca czerwca br. Przewidywał on wprowadzenie maksymalnych stawek paliw na stacjach, obniżkę VAT do poziomu 8 proc., ale też obniżkę akcyzy o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca.
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