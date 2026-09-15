Inflacja w Polsce znów w górę. Jest potwierdzenie?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w sierpniu. Wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2026 r. wzrosły o 3,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 103,4) – czytamy w komunikacie GUS.

Inflacja w górę. Wszystko przez paliwa?

Tym samym potwierdzono wstępny szacunek dotyczący sierpniowej inflacji, który został przedstawiony przed dwoma tygodniami. Wzrost nastąpił również w ujęciu miesięcznym – o 0,3 proc.

GUS wyjaśnia, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w relacji do lipca – miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 3,5 proc.). Co prawda w zeszłym miesiącu rząd reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale obowiązywał on jedynie przed dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wzrost dotyczył również kategorii „rekreacja, sport i kultura”, a także „użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (odpowiednio o 1,5 proc. i 0,3 proc.).

Co prawda w zeszłym miesiącu rząd reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale obowiązywał on jedynie przed dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wzrost dotyczył również kategorii „rekreacja, sport i kultura”, a także „użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (odpowiednio o 1,5 proc. i 0,3 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: transportu (o 11,2%), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,6%), rekreacji, sportu i kultury (o 6,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6%) oraz zdrowia (o 4,7%) podniosły wskaźnik odpowiednio o: 1,13 p. proc., 0,94 p. proc., 0,42 p. proc., 0,32 p. proc. i 0,29 p. proc. – podaje GUS.

W relacji do sierpnia 2025 roku nastąpił spadek w kategoriach “odzież i obuwie” (o 2,9 proc.), a także „żywność i napoje bezalkoholowe” (o 0,9 proc.). GUS podaje, że obniżyły one wskaźnik odpowiednio o 0,23 p. proc. i 0,10 p. proc.

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